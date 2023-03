Serviços de pavimentação da Sabesp interrompem o trânsito em Guarujá, SP

Serviços serão iniciados nesta segunda-feira (6), entre a Praça 14 Bis até a rua Dona Joana de Menezes Faro, em Vicente de Carvalho. Serviços da Sabesp interrompem trânsito em Guarujá

Divulgação/ Prefeitura Municipal de Guarujá

A Sabesp vai realizar serviços de pavimentação da Avenida Santos Dumont, entre a Praça 14 Bis e a Rua Dona Joana de Menezes Faro, a partir desta segunda-feira (6), em Vicente de Carvalho, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Por conta das atividades, o tráfego de veículos será interrompido das 20h às 5h e liberado para o trânsito durante o dia.

A melhoria acontece nos próximos 15 dias. Segundo a companhia, os motoristas devem estar atentos as sinalizações e aos desvios no trânsito organizados pela Diretoria de Trânsito e Transporte Público de Guarujá (DITRAN).

Em caso de dúvidas, a Sabesp orienta que as pessoas entrem em contato na Central de Atendimento pelos telefones 195 ou 0800 0550195, ou ainda pelo WhatsApp oficial da Sabesp 11-3388-8000 e pela Agência Virtual.

Vito Califano