Servidor do Case de Palmas é agredido com faca artesanal por adolescente dentro da unidade

Vítima recebeu primeiros socorros e envolvidos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). Esta é a segunda confusão registrada no Case em menos de uma semana. Servidor do Case foi atingido no peito

Divulgação

Um servidor do Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Palmas foi atacado e agredido por um adolescente internado na unidade. O caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (13), por volta das 11h. O menor teria usado um material cortante, uma faca artesanal, para atingir a vítima. A unidade abriga jovens infratores durante o cumprimento de medidas determinadas pela Justiça.

A Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju) confirmou o caso informou que logo após a agressão, o servidor recebeu os primeiros socorros. Depois do atendimento, tanto a vítima quanto o menor foram levados para o Instituto Médico Legal, para realização de exames de corpo de delito. O caso foi registrado na 2ª Segunda Central de Atendimento da Polícia Civil, na região Sul de Palmas.

A pasta não detalhou o que teria motivado o ataque do adolescente ao servidor. Mas informou que vai instaurar um procedimento para apurar as circunstâncias do crime.

Material usado pelo adolescente contra o servidor do Case

Divulgação

O g1 questionou se há vistorias para coibir materiais como o usado para ferir o servidor. Sobre isso, a Seciju informou que fará uma inspeção para descobrir a origem do objeto usado contra a vítima.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o caso está sendo investigado. O menor poderá responder por ato infracional análogo a tentativa de homicídio. Por se tratar de menor, o caso está em segredo de Justiça.

Segunda confusão em uma semana

Este é o segundo caso de confusão dentro da unidade me menos de uma semana. No dia 8 de março deste ano, uma briga entre internos deixou duas pessoas feridas. As vítimas foram um dos adolescentes e um agente de segurança socioeducativa da unidade.

A confusão aconteceu durante uma atividade esportiva. A Seciju informou no dia que os agentes de segurança socioeducativa agiram de forma rápida para conter a briga entre oito adolescentes.

Centro de Atendimento Socioeducativo (Case) de Palmas

Divulgação/Seciju

