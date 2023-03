Servidor público federal é preso por delegada suspeito de violência doméstica em Marília

Suspeito forçou a entrada em condomínio em que a vítima mora e porteiro acionou delegada que reside no mesmo empreendimento imobiliário. Homem foi detido e levado até a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) localizada no município. A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta terça-feira (7), véspera do Dia Internacional da Mulher, um servidor público federal suspeito de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva em Marília (SP).

Segundo a Polícia Civil, o suspeito estava forçando a entrada no condomínio em que a vítima mora, descumprindo uma decisão judicial que o proíbe de se aproximar do local, onde já viveu, mas foi afastado.

Uma delegada, que trabalha na delegacia de Vera Cruz (SP) e também mora no empreendimento imobiliário, foi informada pelo porteiro da situação e mobilizou sua equipe para fazer a prisão em flagrante.

O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Marília, onde a ocorrência foi registrada, porém a Polícia Civil divulgou se ele ficou detido ou foi liberado.

