Servidora da limpeza urbana é atropelada por motorista com sinais de embriaguez enquanto varria avenida

Servidora da secretaria de Infraestrutura foi socorrida e passa bem. Segundo o município, o motorista deixou o local sem prestar socorro.

Arquivo Secom Gurupi/Divulgação

Uma servidora da secretaria de Infraestrutura da Prefeitura de Gurupi foi atropelada na manhã deste sábado (25) no momento em que trabalhava varrendo uma avenida da cidade. Segundo o município, o motorista do veículo tinha sinais de embriaguez e deixou o local sem prestar socorro.

O acidente aconteceu por volta das 5h, na Avenida Goiás, na região central da cidade. No momento da batida, segundo a prefeitura, o local estava sinalizado e havia um caminhão-pipa do município com giroflex ligado, mas o motorista agiu de forma imprudente causando o acidente.

A secretaria informou que a mulher está em observação e passa bem. Durante a tarde foi constatado que ela sofreu uma lesão na bacia e precisará de uma cirurgia.

O g1 pediu mais informações sobre o acidente para a Polícia Militar e Civil.

O município informou ainda que está dando toda assistência com hospital e clínica, além de realizar os procedimentos formais com as polícias militar e civil.

