Servidores da Prefeitura de Aracaju recebem salário de janeiro nesta sexta-feira

Natalia Filippin/g1/Arquivo

Os servidores da Prefeitura de Aracaju vão receber o salário de janeiro antecipadamente, nesta sexta-feira (27).

Segundo o prefeito Edvaldo Nogueira, os trabalhadores ativos, inativos, da administração direta e indireta, terão os vencimentos creditados em conta ao longo do dia.

Com o pagamento do salário de janeiro, a administração injetará mais de R$ 100 milhões na economia local.

Vito Califano