Servidores de Gurupi terão três dias de ponto facultativo durante o carnaval

Folga de segunda-feira (20) a quarta-feira (22) não será válida para os serviços essenciais, em que os servidores trabalham em regime de plantão Carnaval de Gurupi anima milhares de pessoas no sul do Tocantins

Divulgação/Prefetura de Gurupi

A Prefeitura de Gurupi decretou ponto facultativo durante o período de carnaval na próxima semana. Os servidores municipais vão ter folga de segunda-feira (20) até a quarta-feira (21) e cinzas.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O decreto foi publicado nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial do Município. A folga não será válida para os serviços essenciais, em que os servidores trabalham em regime de plantão permanente.

A cidade terá programação de carnaval, que começa nesta sexta-feira (17). Entre as atrações confirmadas estão Barões da Pisadinha e a dupla sertaneja Humberto e Ronaldo. A festa vai seguir até terça-feira (21).

Confira a programação aqui.

A estrutura da folia será montada na Avenida Pará com a Avenida Beira Rio, no centro da cidade.

LEIA TAMBÉM:

Governo decreta ponto facultativo no carnaval e servidores voltam a trabalhar na quarta-feira (22)

Prefeitura de Palmas decreta ponto facultativo na segunda e terça-feira de carnaval

Araguaína terá ponto facultativo durante o período de Carnaval; veja os dias

Outras cidades

Palmas e Araguaína também decretaram ponto facultativo, que terminam no início da tarde da quarta-feira de cinzas.

Já o governo do estado decretou ponto facultativo para segunda-feira (20) e terça-feira (21), durante o carnaval.

Em todos os casos, a medida não se aplica aos serviços essenciais como saúde e segurança. Serviços de policiamento, atendimento móvel de urgência e hospitais, por exemplo, funcionarão normalmente, no regime de plantão.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo