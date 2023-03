Servidores municipais com menor salário do Executivo entram em greve e reivindicam mudança de referência à Prefeitura de Presidente Prudente

Devido a concentração dos funcionários em frente ao Paço Municipal, trecho da Avenida Coronel José Soares Marcondes foi interditado. Servidores municipais iniciaram greve nesta quarta-feira (1º) em Presidente Prudente (SP)

Servidores municipais de Presidente Prudente (SP) da chamada “referência 1”, entraram em greve nesta quarta-feira (1º). Os funcionários reivindicam melhores condições de trabalho e salário para a categoria.

Um grupo de funcionários vestindo roupas pretas se reuniu em frente a rampa da Prefeitura durante a manhã desta quarta-feira (1º). Na concentração, organizada pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Presidente Prudente (Sintrapp), os trabalhadores reivindicam a mudança de referência na tabela de salário, que atualmente é a menor remuneração do Executivo, classificado como referente 1.

Durante a concentração, um trecho da Avenida Coronel José Soares Marcondes, em frente ao Paço Municipal, foi interditado nos dois sentidos para o trânsito de veículos.

Os funcionários que exercem funções de auxiliar de biblioteca, auxiliar de telefonista, cozinheira, servente de pedreiro, serviços gerais e vigia noturno paralisaram as atividades trabalhistas, respeitando a lei de greve.

A paralisação é por tempo indeterminado e deve se prolongar até que o chefe do Poder Executivo atenda e negocie as reivindicações solicitadas.

Segundo a presidente do Sintrapp, Luciana Telles, o atual prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas (sem partido), havia prometido durante a campanha eleitoral que daria atenção especial às reivindicações dos servidores que recebem menos, porém, nada foi feito até o momento.

“Eles recebem praticamente um salário mínimo e, com os aumentos do Governo Federal, de janeiro e agora, esses profissionais correm o risco de receber até menos do que isso”, ressaltou a presidente do Sintrapp à TV Fronteira.

Ainda segundo o sindicato, a decisão para iniciar a greve é sempre a última a ser tomada, visto que não foram apresentadas perspectivas para o diálogo e avanços nas reivindicações solicitadas em reuniões realizadas com a administração municipal.

Reajuste de 10%

Na tarde desta terça-feira (28), o prefeito Ed Thomas discutiu o plano de valorização dos servidores da referência 1 com representantes dos servidores municipais e parte do secretariado do executivo.

Após a reunião, foi apresentado ao sindicato da categoria uma proposta de reajuste salarial de aproximadamente 10%. Desta forma, os funcionários subiriam da referência 1, cujo salário-base é de R$ 1.479,97, para a referência 8, que conta com remuneração de R$ 1.624,70.

De acordo com a Secretaria de Administração, considerando apenas os ativos, a mudança de referência deverá atingir cerca de 1.400 funcionários públicos. Tal benefício também incide sobre os servidores aposentados do município.

Ainda de acordo com a Prefeitura, a proposta será discutida em assembleia dos funcionários, e ainda não considera a data-base do funcionalismo público, quando deverá haver nova readequação salarial que visa beneficiar todos os servidores municipais.

Conforme a presidente do Sintrap, a proposta não é suficiente para a necessidade da categoria.

“Foi um importante passo tomado na reunião de ontem. Os representantes da referência 1 conseguiram ser ouvidos pelo prefeito e nós demos o pontapé inicial. Porém, fica muito aquém do que foi reivindicado. Essa mudança de referência que a Prefeitura propôs, que é da um para a oito, dá pouco mais de R$ 100 no salário de cada trabalhador e trabalhadora. Esse valor ainda será reduzido com o impacto da previdência e do imposto de renda”, disse Luciana Telles à TV Fronteira.

Conforme o Sintrapp, ao fim de cada dia de paralisação, será realizada uma assembleia que deve avaliar e deliberar sobre os próximos passos do movimento.

O que diz a Prefeitura

Em nota ao g1, a Prefeitura de Presidente Prudente informou que sempre esteve à disposição dos representantes dos servidores para dialogar e encontrar alternativas que atendam às reivindicações da categoria e que sejam viáveis do ponto de vista orçamentário e do limite de gastos com folha de pagamento, que é instituído por lei.

Ainda segundo o posicionamento, a administração municipal segue aberta ao diálogo com a categoria para uma rápida resolução deste impasse, garantindo a prestação dos serviços essenciais aos cidadãos, sobretudo na área da educação, que tem sido a mais prejudicada com a paralisação dos servidores, uma vez que as escolas municipais, que atendem a mais de 19 mil alunos, dependem dos funcionários da limpeza e da merenda escolar para que possa receber os estudantes.

