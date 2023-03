servidores-municipais-de-limeira-aceitam-proposta-de-reajuste-salarial-e-anunciam-fim-da-greve

Servidores estão paralisados desde segunda-feira (27), por falta de acordo quanto ao reajuste salarial. Servidores municipais encerram greve em Limeira

Os servidores municipais de Limeira (SP) aceitaram a proposta de reajuste salarial e anunciaram o encerramento da greve a partir desta quarta-feira (29). A paralisação começou na segunda (27) por conta da falta de acordo quanto aos percentuais de reajuste.

Nesta terça, pelo menos dez escolas municipais tiveram o atendimento afetado por conta da adesão dos professores e funcionários à greve. Cerca de 3 mil participaram da paralisação.

Em reunião nesta terça (28) entre prefeitura, vereadores e a diretoria do Sindicato dos Funcionários e Servidores Públicos Municipais de Limeira (Sindsel), a administração fez uma contraproposta pedindo o encerramento da greve para que as negociações continuassem, mas com os trabalhadores em seus postos.

Greve dos servidores em Limeira

Wesley Justino/EPTV

Foi realizada uma assembleia com os trabalhadores nesta terça (28) e os servidores aceitaram as propostas feitas pela prefeitura, inclusive os percentuais de reajuste propostos. Com isso, a partir desta quarta os servidores voltam a seus postos de trabalho.

O acordo coletivo deve ser assinado ainda nesta terça, segundo o Sindsel – entenda a proposta abaixo.

Proposta aceita

A proposta que foi aceita pelos trabalhadores foi:

Aplicação do piso nacional do magistério retroativo a 01/01/2023 em 13,45%;

Reajuste de 8% aos demais servidores retroativo a 01/03/2023;

Mudança de referência dos monitores em julho/2023 com 20%;

Aumento de 20% no vale alimentação (de R$ 500 para R$ 600) e inclusão de mais funcionários com direito de receber o benefício (hoje recebe quem ganha 2,5 pisos, com a proposta, passa para 3 pisos – o que corresponderá a 4.632 servidores)

Proposta para 2024 a inflação mais 2% de reajuste real.

