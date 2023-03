servidores-municipais-de-praia-grande,-sp,-podem-trocar-vale-transporte-por-bicicleta;-saiba-como

Nove bicicletarias foram credenciadas para oferecer o benefício aos funcionários. Servidores municipais de Praia Grande podem trocar vale-transporte por bicicleta

Jairo Marques/Prefeitura de Praia Grande/Divulgação

Os servidores municipais de Praia Grande, no litoral de São Paulo, podem trocar o vale-transporte por uma bicicleta. Em nota, a prefeitura informou que o objetivo é oferecer uma alternativa mais saudável, econômica e prática.

O funcionário que tiver interesse deve procurar um dos nove estabelecimentos credenciados (veja abaixo), escolher a bicicleta e preencher um requerimento. O documento é enviado ao setor de Recursos Humanos da administração municipal e, se aprovado, o servidor pode retirar o veículo.

De acordo com a prefeitura, o valor da bicicleta será descontado do salário do servidor, mas serão os mesmos 6% cobrados pelo vale-transporte durante três meses. Após esse período, o funcionário terá o benefício (vale) suspenso por seis meses. As bikes custam R$ 580, independentemente do cargo.

Em nota, o subsecretário de Gestão de Pessoas Ronaldo Ferreira de Alcântara ressaltou que a cidade é plana e tem algo em torno de 100 km de ciclovias distribuídas. Ele acrescenta que a maioria dos equipamentos públicos contam com espaços para os funcionários guardarem as bicicletas que utilizam como transporte.

Bicicletarias conveniadas

Speed Bike: Avenida Presidente Kennedy, 5.783, Bairro Tupi. Telefone: (13) 3472-2032

Skill Way: Rua Osmar Antonioli, 642, loja 3, Bairro Mirim. Telefone: (13) 3471-2106

K&T: Avenida Presidente Kennedy, 1.321, Guilhermina. Telefone: (13) 3491-3241

Grupo Barrichello: Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, 15.535, Bairro Mirim. Telefone: (13) 3471-5025

Antártica Bike: Rua Celso Ramos de Oliveira, 210, Bairro Antártica. Telefone: (13) 3481-5892

São Francisco: Avenida Irmãos Adorno, 399, Bairro Sítio do Campo. Telefone: (13) 3473-4956

Litoral Crismar Bike: Rua José Veríssimo, 433, loja 1, Ribeirópolis. Telefone: (13) 98192-8414

Ciclo Tupi: Avenida Presidente Kennedy, 5307, Tupi. Telefone: (13) 3471-9000

Ciclo Novais: Avenida Presidente Kennedy, 1151, Guilhermina. Telefone: (13) 3491-2142.

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Vito Califano