servidores-municipais-firmam-acordo-com-a-prefeitura-de-presidente-prudente-para-reajuste-salarial-de-10%-e-encerram-greve

Conforme o Sindicato dos Servidores Municipais (Sintrapp), o novo acordo também contemplará os servidores que estão entre a Referência 2 e a Referência 7, que, agora, passarão a pertencer à Referência 8. Após quatro dias de greve, servidores municipais firmam acordo com poder público de Presidente Prudente (SP)

Imprensa Sintrapp

Após quatro dias de greve, servidores municipais da chamada Referência 1 firmaram um acordo com o Poder Executivo na manhã desta segunda-feira (6) e suspenderam as paralisações em frente à rampa da Prefeitura de Presidente Prudente (SP).

Na tentativa de negociação, uma das propostas apresentadas à categoria foi a elevação salarial de aproximadamente 10%, subindo da atual Referência 1, com salário-base de R$ 1.479,87, para a Referência 8, que é de R$ 1.624,70.

Durante a reunião, também foi acordado dar prosseguimento à proposta de remoção das cozinheiras e serviços gerais, a reestruturação da tabela de referências e a reposição dos dias parados, além do compromisso de uma nova mesa de negociação em 90 dias.

Conforme o Sindicato dos Servidores Municipais (Sintrapp), o novo acordo também contemplará os servidores que estão entre a Referência 2 e a Referência 7, que, agora, passarão a pertencer à Referência 8.

A proposta foi levada em assembleia na sede do sindicato, onde os servidores da Referência 1, como auxiliares de biblioteca e telefonista, cozinheiras, serventes de pedreiro, serviços gerais e vigias noturnos, “decidiram pela suspensão da greve nesta ocasião em que o diálogo foi retomado, com a expectativa de negociações futuras”.

Ainda de acordo com o Sintrapp, a luta dos profissionais da Referência 1 não terminou. “Continuaremos mobilizados na busca da Referência 11”, disse em nota.

Posicionamento da prefeitura

Em nota, a Prefeitura de Presidente Prudente informou que a decisão de paralisar as manifestações ocorreu após nova rodada de negociações entre os trabalhadores e o Poder Executivo, na manhã desta segunda-feira.

“Durante a reunião, os representantes da administração municipal reafirmaram o compromisso de elevar os salários de todos os servidores enquadrados nas Referências de 01 a 07 para a Referência 08, numa valorização real dos servidores que recebem os menores salários, algo que não ocorria há anos. No caso dos trabalhadores da Referência 01, o aumento salarial será de aproximadamente 10%”, salientou.

Disse, ainda, que todas as atividades da prefeitura afetadas pela greve, sobretudo nas escolas municipais, irão retornar normalmente a partir desta terça-feira (7).

“A Prefeitura de Presidente Prudente segue empenhada em promover a valorização dos servidores públicos municipais e informa que, no fim deste mês, ocorre a data-base do funcionalismo, quando uma nova elevação salarial deverá ocorrer, beneficiando a todos os funcionários públicos municipais”, concluiu.

Servidores municipais iniciaram greve na última quarta-feira (1º), em Presidente Prudente (SP)

Itamar Batista/AI/Sintrapp

Negociações

A prefeitura e os representantes do Sintrapp realizaram uma reunião, na manhã desta segunda-feira (6), no Paço Municipal, localizado na Avenida Coronel José Soares Marcondes, em Presidente Prudente.

VEJA TAMBÉM:

Servidores municipais com menor salário do Executivo entram em greve e reivindicam mudança de referência à Prefeitura de Presidente Prudente

Sem conversa com o Poder Executivo, Sintrapp protocola denúncia contra o prefeito Ed Thomas na Câmara Municipal

Em reunião com sindicalistas, Prefeitura alega que não tem condição financeira de atender reivindicações de servidores em greve

Conforme o Poder Executivo, a administração municipal esclareceu aos servidores que não há viabilidade financeira para elevar a proposta de aumento.

“Segue a proposta de elevar o salário para a referência 8, além da data-base do fim deste mês, em que haverá novo aumento a todos os servidores. Isto esclarecido, o chefe de gabinete pediu a compreensão dos servidores para que retornem aos seus postos de trabalho, priorizando sobretudo os alunos da rede municipal que estão tendo prejuízos na rotina de aulas em razão da paralisação”, ressaltou o Executivo.

Prefeitura de Presidente Prudente (SP) realizou reunião com representantes do Sintrapp nesta segunda-feira (6)

Secom

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Vittorio Rienzo