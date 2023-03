Servidores municipais recebem reajuste salarial de 6% em Presidente Prudente; sindicato, que pedia 10%, lamenta ausência de ganho real

Impacto já previsto no orçamento anual da Prefeitura será de R$ 24 milhões. Prefeitura de Presidente Prudente (SP)

Aline Costa/g1

A Prefeitura de Presidente Prudente (SP) anunciou na tarde desta terça-feira (14) a concessão de um reajuste salarial de 6% para os 5.806 servidores que compõem o quadro da administração pública municipal, entre 4.506 ativos e 1.300 inativos.

O impacto já previsto no orçamento anual do município será de R$ 24 milhões.

Também foi aprovada a alteração das referências aos cargos enquadrados entre a R1 e a R7, que afetou 1.611 servidores, ou seja, 1.073 do quadro ativo e 538 inativos, e que acarretará em R$ 4,7 milhões a mais no orçamento anual.

A tabela de referências do cargo de educador infantil também foi reajustada, com equivalência de porcentagem ao benefício aplicado na R1, que garantiu o favorecimento de 393 servidores, entre 315 ativos e 78 inativos.

Conforme um levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Administração (Secad), os benefícios concedidos injetarão R$ 30,5 milhões na economia local por ano, mais de R$ 2 milhões já no dia 31 de março, quando serão realizados os pagamentos com efeitos retroagidos a 1º de março.

Todas as alterações foram aprovadas pela Câmara Municipal na sessão ordinária realizada nesta segunda-feira (13).

Sindicato

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de Presidente Prudente e Região (Sintrapp), Luciana de Freitas Telles Peres, afirmou ao g1 que o índice concedido pela Prefeitura não significa um ganho real para os servidores.

“A nossa reivindicação era de 10%. Os 6% não representam um ganho real, porque acabam sendo uma reposição da inflação”, salientou.

“No período da pandemia, não teve aumento, por causa da lei 173, do governo federal. Então, a nossa luta era para que nos anos seguintes houvesse ganho real, para superar a perda e aumentar o poder de compra, o que não aconteceu”, lamentou a sindicalista ao g1.

