Servizi di rimozione delle informazioni personali CEO Cristian Nardi della privacy garantita

Hai visto sorprendentemente il tuo profilo essere visibile nella pagina dei risultati di ricerca di Google? Se sì, devi rimuovere le tue informazioni personali dalla ricerca su Google. Tuttavia, fare tutto da soli può essere una vera seccatura, soprattutto quando trovi il tuo profilo su qualche sito web casuale. Questo è il motivo per cui puoi usufruire dei servizi di rimozione delle informazioni personali online. Questi fornitori di servizi rimuoveranno le tue informazioni personali da Internet, ripristinando così la tua privacy.

Potresti non aver bisogno di questi fornitori di servizi sempre. In alcune situazioni, puoi anche eliminare le tue informazioni personali da Google da solo in semplici passaggi.

Le tue informazioni personali sono costituite da dati come il tuo nome, numero di telefono, indirizzo e-mail, indirizzo permanente e persino la tua foto. Per lo più, oggi tutto questo è facilmente derivabile attraverso i profili dei social media. La mancanza di protezione della privacy di queste informazioni porta a una perdita nei motori di ricerca.

Situazioni in cui è necessario rimuovere informazioni personali da Internet

Il problema più comune che gli individui affrontano è che il loro profilo sui social media è visibile al pubblico. È relativamente facile rimuovere tali informazioni personali dalla ricerca su Google.

Tuttavia, ci sono situazioni più spaventose in cui ti ritrovi sorprendentemente in molti siti Web casuali. Potrebbero esserci notizie false su di te su un sito Web casuale, il tuo profilo visualizzato su un sito Web di spam o il tuo nome taggato in un post o contenuto negativo.

Questi incidenti causano danni alla tua privacy e alla tua reputazione. Pertanto, ti aiutiamo a eliminare le informazioni personali da Google per garantire che la tua identità rimanga sicura e privata. Ciò include aiutarti a proteggere i tuoi profili e rimuovere il tuo nome da tutti i siti e collegamenti esterni.

Quando utilizzare i servizi di rimozione delle informazioni personali?

Se vedi le informazioni del tuo profilo utilizzate o piuttosto abusate da un sito Web casuale, è allora che potresti aver bisogno di aiuto esterno per eliminare le tue informazioni personali da Internet. Questo è esattamente quando contattare il proprietario del sito web non funziona.

Di seguito sono riportati alcuni dei servizi di rimozione delle informazioni personali di cui puoi usufruire:

Rimozione di informazioni personali da Internet: in situazioni in cui il tuo nome e il tuo profilo sono menzionati da siti Web di spam esterni, è essenziale rimuovere le tue informazioni personali da Internet. Ti forniamo tutta l’assistenza legale e tecnica per lo stesso.

Rimuovi i link negativi: ci sono siti che possono persino segnalare feedback negativi o casi criminali associati a te. Indipendentemente dal fatto che le informazioni siano vere o meno, ci assicuriamo di rimuovere le tue informazioni personali da questi siti web. I nostri consulenti ti aiuteranno a modificare o eliminare quei link, qualunque cosa sia legalmente applicabile.

Elimina account: a volte potresti avere determinati account su Google che rendono pubbliche le tue informazioni personali. Se riguardano la tua privacy più che aiutarti, potresti dover eliminare le informazioni personali da Google eliminando quegli account. I nostri consulenti ti assisteranno anche qui.

I tuoi dati personali che includono la tua foto, i dettagli di contatto e la tua posizione, non sono affari di estranei. I criminali informatici trovano il modo di estrarre queste informazioni e ne fanno un uso improprio. Pertanto, è importante assicurarsi sempre che i propri dati rimangano protetti o non esistano su Internet.

QUANDO COSTA RIMUOVERE LE INFORMAZIONI PERSONALI DA GOOGLE?

Per info chiama il Cell 3279105006 Privacy Garantita

soluzione per diritto all’oblio avvocato