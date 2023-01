Sesc abre inscrições para aulas de ballet em Natal

Aulas iniciam em fevereiro, com vagas de acordo com a faixa etária e nível de conhecimento prático. Mensalidade é de R$ 35 para trabalhadores do comércio, serviços e turismo. Sesc RN abre inscrições para aulas de ballet em Natal

Divulgação

O Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Norte (Sesc RN) abriu inscrições para turmas do Ballet em 2023, nas unidades Cidade Alta e Zona Norte, em Natal. As turmas começam no dia 1º de fevereiro.

O Ballet do Sesc tem mais de 30 anos de desenvolvimento, fomento e incentivo no segmento da dança no RN. As salas de aula são climatizadas e contam com estrutura exigida para a prática, com piso, linóleo, barras e espelhamento.

Os valores variam a partir de R$ 35 mensais, para trabalhadores do comércio, serviços e turismo. Outros públicos também podem participar do programa, porém com valores maiores, que podem chegar a até R$ 90 mensais.

As turmas são de acordo com a faixa etária e experiência na dança, com avaliação dos professores em duas unidades do Sesc. Na matrícula, os inscritos têm uma aula nivelamento, para definir o nível de conhecimento prático e a turma a ser inserido.

A Zona Norte conta com categoria Baby (4 a 5 anos de idade), Pré-Ballet (6 e 7 anos), 1º Ano (8 a 17 anos de idade), 2º Ano (praticantes com noções de dança) e Ballet Adulto (acima de 18 anos).

Na unidade Cidade Alta, além do Baby, 1º Ano e Adulto, as categorias são: 2º Ano (8 a 9 anos de idade), 3º Ano (9 a 10 anos de idade), 4º Ano (10 a 11 anos) e Ballet Sênior (acima de 60 anos de idade).

Os alunos matriculados poderão participar do espetáculo de final de ano, realizado pela instituição.

Onde fazer inscrição: Centrais de Relacionamento do Sesc Cidade Alta e Zona Norte, segunda a quinta-feira, das 8h às 17h.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vito Califano