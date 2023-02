Sesc abre processo seletivo com mais de 20 vagas em Rondônia

Inscrições podem ser feitas até 15 de fevereiro e podem ser realizadas via e-mail. Veja a lista completa de vagas. Vagas para educador físico no Sesc

Nelka/Unsplash

O Sesc Rondônia abriu dois processos seletivos para contratação de profissionais nas unidades de Porto Velho, Ariquemes (RO), Ji-Paraná (RO), Presidente Médici (RO) e Vilhena (RO).

Há vagas para diversos níveis de escolaridade e o meio de seleção é por análise curricular, avaliação de conhecimentos técnicos, prova prática e entrevista pessoal.

Veja lista de vagas

Ariquemes

Professor – 40h

Preparador Físico

Ji-Paraná

Vigia

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Serviços Gerais

Professor de Línguas Estrangeiras

Professor – 30h

Porto Velho

Auxiliar Administrativo – Auxiliar de Sala de Aula

Auxiliar de Cozinha

Auxiliar de Serviços Gerais

Auxiliar de Serviços Gerais – Carga e Descarga

Fisioterapeuta do Trabalho

Preparador Físico

Professor – 30h

Professor de Informática

Professor de Línguas Estrangeiras

Técnico em Nutrição

Técnico Especializado – Infraestrutura de TI

Técnico Especializado – Sistemas de TI/Desenvolvedor Web

Técnico Especializado – Suporte em TI

Presidente Médici

Auxiliar de Cozinha

Professor – 20h

Professor – 30h

Vilhena

Professor – 20h

Professor – 30h

Professor – 40h

Auxiliar de Serviços Gerais

Vigia

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até 15 de fevereiro e segundo o Sesc, podem ser realizadas via e-mail.

No site oficial do processo seletivo, o interessado encontra quais são os documentos necessários, além do modelo do currículo a ser apresentado.

