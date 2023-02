Sesc de Mogi das Cruzes tem programação cultural e gratuita neste final de semana

Programação é gratuita para crianças e adultos. É preciso verificar retirada de ingressos por atividade. Programação deste final de semana começa com espetáculo de circo ‘Esquadrão Bombelhaço’

Sesc de Mogi das Cruzes está com uma programação especial para este final de semana. O público poderá aproveitar de sexta (10) a domingo (12), oficinas culturais, apresentações musicais e circo. As atividades gratuitas são para crianças e adultos.

A programação começa com o circo “Esquadrão Bombelhado”. Já no sábado (11) haverá contações de histórias, apresentação musical com repertório de música brasileira, principalmente o choro. No domingo (12) haverá uma atividade voltada ao meio ambiente.

Confira a programação completa

Sexta-feira (10)

Esquadrão Bombelhaço

“Esquadrão Bombelhaço” é um espetáculo que não possui falas, direcionado ao público infantil e baseado em desenhos animados. Sua estrutura foi pensada para ser realizada em ruas e praças para garantir o livre acesso do público.

Quando: 10/02, sexta, das 20h às 21h

Classificação: Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Sábado (11)

Canto, festa e folia

“Canto, Festa e Folia” celebra a capacidade que o brasileiro tem de se reinventar e desenvolver laços de afetos onde finca raízes. Conta a história de Libério, um mineiro que migra para o Rio de Janeiro, para onde leva a tradição da Folia de Reis – que aprendeu com seu pai – e onde ganha uma família.

Quando: 11/02, sábado, das 16h às 16h45

Classificação: Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Choro – Duo Lilian Cueto e Vaisy Alencar

Formado em 2020, o duo Lilian Cueto e Vaisy Alencar surgiu com a proposta de desenvolver o repertório de música brasileira, principalmente o choro, com uma roupagem camerística, explorando a formação clássica dentro da música dita como erudita. Dentro do seu repertório as musicistas apresentam nomes importantes da música brasileira como, Luciana Rabello, Pixinguinha, Chiquinha Gonzaga, Silvia Goes e muitos outros.

O duo já se apresentou no festival Choro e Chorinho, no Centro Cultural Jacamar e em casas de show da cidade de São Paulo. Nessa apresentação o Duo será acompanhado de uma percussionista.

Quando: 12/02, domingo, das 16h às 17h15

Classicação: Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Mensagens de mulheres sábias

Mensagens de Mulheres Sábias é uma intervenção literária para compartilhar depoimentos, narrativas ancestrais e reflexões sobre ser mulher no mundo hoje. Na busca por outros modos de existência, o coletivo investiga como a trajetória e a obra de escritoras admiradas auxiliam no equilíbrio e na equidade da vida em múltiplos aspectos.

Quando: 11/02, sábado, das 14h às 16h

Classificação: Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Leituras de lá e de cá: Mediação de Leitura

Na alameda da unidade, as educadoras da Cia Oya ô apresentam uma seleção de livros infantis em um espaço criado para o acolhimento e leitura do acervo do Sesc Mogi, criando pontes entre leitores e livros.

Quando: 11 e 12/02, sábado e domingo, das 10h às 12h

Classificação: Livre

Grátis

Festa das Cores

Inspirado na festa típica indiana que comemora a chegada da primavera e a vitória do amor, o Festival Holi será uma celebração dos recomeços. Entrando em contato com a música e movimentos corporais típicos e possíveis, as famílias serão convidadas a brincar e ocupar os mesmos espaços de forma lúdica e cheia de cores.

Quando: 11 e 12/02, sábado e domingo, das 14h às 16h

Classificação: Livre

Grátis

Cultivo agroecológico de PANC

Apresentação e informações básicas sobre espécies de PANC presentes na horta do Centro de Educação Ambiental do Sesc Mogi das Cruzes. Os participantes visitarão o espaço da horta agroecológica, com mediação ecopedagógica, e aplicarão na prática os conceitos trocados na oficina.

Quando: 11/02, sábado, das 10h às 12h

Classificação: 12 anos

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade

Taissô

O taissô é uma ginástica japonesa, inspirada na Natureza (montanhas, vento, árvores) e nos animais. Traz elementos do Tai Chi, Chi Kun e Yoga. Trabalha-se força, alongamento, respiração e imaginação. Trata-se de uma vivência de saúde e bem-estar, destinada a todas as pessoas e respeitando suas próprias condições, mas inspirando que reconheçam seus limites e os vivenciem positivamente.

Realizada com música japonesa ao Vivo (flauta – Shakuhachi), tornando este momento ainda mais especial e trazendo um clima do Japão Antigo.

Quando: 11/02, sábado, das 10h às 11h30

Classificação: Livre

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Domingo (12)

Jornada na agrofloresta

Ao som de música ambiente e histórias contadas através das flores e das plantas, cada participante emergirá na vivência agroflorestal. No caminho, vamos observar o minhocário, o crescimento do espiral de ervas e das plantas companheiras de todos os canteiros agroflorestais e em cada parada uma história será contada. O objetivo da oficina é a escuta ativa e a observação minuciosa e afetiva do espaço. Serão realizados os cuidados necessários, utilizando ferramentas agroecológicas, como: lupas, pás, microscópio móvel, regadores etc. Ao final, os participantes serão reunidos e convidados à desenhar os caminhos da agrofloresta.

Quando: 12/02, domingo, das 14h às 16h

Classificação: Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

