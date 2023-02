Sesc de Mogi das Cruzes tem programação cultural para toda a família neste fim de semana

Atividades vão desde oficinas sobre o meio ambiente à show e mediação de leitura. Toda a programação é gratuida e é preciso ver classificação antes. Os participantes farão confecção de luminária com o formato da própria mão

Divulgação

Moradores de Mogi das Cruzes podem participar das oficinas culturais do Sesc neste final de semana, além de show gratuito. A classificação indicativa muda de acordo com a programação (veja abaixo).

Jogos, teatro, show, oficinas sobre o meio ambiente, são algumas das atividades oferecidas nesta sexta (24), sábado (25) e domingo (26).

O Sesc de Mogi das Cruzes fica na Rua Rogerio Tacola, 118 – Socorro.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (24)

Do fio ao infinito

Qual o sentido de infinito em nossas vidas? Por meio da música, narração de histórias, jogos teatrais, dança e exercícios de imaginação os participantes irão investigar e construir um sentido de infinito no cotidiano.

Horário: 14h às 16h

Classificação: Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Sábado (25)

Coisas de Saci

Ouvindo histórias de quem já viveu muito tempo, caminhou por muitas estradas e viu muita coisa por esse e por outros mundos, dois cantadores vão desenhando e encontram no caminho e transformando em canções, bonecos e histórias. Entre elas, uma do Saci: um menino brinca com um saci e se perde na mata, enfrentando o medo da noite e da solidão.

Com Tradução Simultânea em Libras.

Horário: 16h às 17h

Classificação: Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Show Acabou Chorare – Tributo a Novos Baianos

Celebrando os 50 anos do álbum “Acabou Chorare”, considerado um dos discos mais importantes da música brasileira, os cantores e compositores Rodrigo Régis, Tata Alves e sua banda, fazem um tributo ao grupo Novos Baianos, tocando na íntegra todas as canções do disco além de outras músicas da banda e canções memoráveis dos trabalhos solos de Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Baby do Brasil.

Horário: 16h às 17h15

Classificação: Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Leituras de lá e de cá: Mediação de Leitura

Na alameda da unidade, as educadoras da Cia Oya ô apresentam uma seleção de livros infantis em um espaço criado para o acolhimento e leitura do acervo do Sesc Mogi, criando pontes entre leitores e livros. A Cia Oya ô atua desde 2016 com contação de histórias, mediação de leitura e oficinas com um olhar especial para a literatura infantil com protagonismo negro a fim de aproximar as crianças de todas as idades da beleza presente nessas narrativas.

Dias 25 e 26/2, sábado e domingo

Horário: 10h às 12h e das 13h30 às 16h30,

Classificação: Livre

Grátis

Luminária mão com molde de alginato

Confecção de luminária com o formato da mão de cada participante. Os protagonistas serão o alginato de sódio, composto químico normalmente usado na produção de molde dentário e o cimento. O objetivo é demonstrar, na prática, noções de modelagem e elétrica básica para o uso nas artes visuais, focando na forma correta e segura do uso desses materiais e suas possibilidades plásticas e estéticas.

Dias 25 e 26/2, sábado e domingo

Horário: 13h às 16h

Não recomendado para menores de 16 anos (As inscrições deverão ser feitas antes)

Compostagem dentro de casa

Apresentação e informações básicas sobre compostagem dentro de casa. Os participantes montarão um recipiente para realizar a compostagem dos alimentos residencias, utilizando um recipiente plástico (garrafa pet, pote de sorvete etc.), além de terra vegetal, adubo orgânico, fibra vegetal seca e palha, que serão coletadas de forma conjunta e guiada no Centro de Educação Ambiental do Sesc Mogi das Cruzes.

Horário: 10h às 12h

Classificação: Livre

Grátis

Vaso autoirrigável para temperos caseiros

O vaso autoirrigável é um vaso que possui um reservatório com água e cordões ligados a terra, abastece a necessidade hídrica da planta sem a necessidade de cuidado diário. É muito prático e funcional para quem tem a rotina apertada ou passa muito tempo fora de casa. Ele evita o desperdício de água, a proliferação de mosquitos, pode ser produzido em qualquer lugar e com materiais de baixo custo (inclusive sucata recicláveis). É um produto sustentável e ecologicamente correto.

A oficina se propõe a ensinar passo a passo como construir um vaso autoirrigável mostrando diferentes formas de fazê-lo. Em seguida os participantes construirão um vaso autoirrigável e plantarão uma muda de tempero.

Horário:14h às 16h

Classificação: Livre –

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Domingo (26)

Oficinas e Vivências

Divertida, desafiadora, democrática e instrutiva. A observação de aves é uma prática fácil e que pode ser feita em diversos lugares, a qualquer momento e com poucos ou até nenhum recurso.

Nessa caminhada pelo Sesc Mogi das Cruzes, os participantes irão conhecer e reconhecer as espécies de aves que visitam a Unidade com o auxílio de binóculos, guia de identificação, olhos afiados e ouvidos apurados.

Horário: 9h às 11h

Classificação: Livre

Grátis

Jornada na agrofloresta

Ao som de música ambiente e histórias contadas através das flores e das plantas, cada participante emergirá na vivência agroflorestal. No caminho, observarão o minhocário, o crescimento do espiral de ervas e das plantas companheiras de todos os canteiros agroflorestais e em cada parada um história será contada. O objetivo da oficina é a escuta ativa e a observação minuciosa e afetiva do espaço. Serão realizados os cuidados necessários, utilizando ferramentas agroecológicas, como: lupas, pás, microscópio móvel, regadores, etc. Ao final, os participantes serão reunidos e convidados a desenhar os caminhos da agrofloresta.

Horário: 14h às 16h

Classificação: Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Vito Califano