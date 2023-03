Sesc de Mogi tem programação cultural gratuita com show, teatro e oficinas neste fim de semana

Todas as atrações são gratuitas e para todas as idades. Finalizando o fim semana, no domingo (8), o público poderá aproveirar o show em homenagem a Rita Lee. Girafas bailarinas e um elefante azul de 4 metros são algumas das atrações do espetáculo Gigantes de Ar

Gil Grossi/Divulgação

O final de semana está recheado de atrações culturais gratuitas para todas as idades. De sexta-feira (3) a domingo (4), o Sesc de Mogi das Cruzes promove teatro e oficinas, além de show que irá homenagear a cantora Rita Lee.

Os interessados em participar dos eventos não precisam ser associados ou ter a carteirinha. O Sesc de Mogi fica localizado na Rua Rogério Tacola, 118 – Socorro.

Confira a programação completa

Sábado (4)

Gigantes de Ar

Gigantes de Ar é uma reunião de cenas inspiradas nas populares apresentações de circo-teatro. Comédias, dramas, habilidades, risco e coragem e todo o universo do circo popular brasileiro é representado por quatro palhaços que fazem as vezes de acrobatas, domadores, bailarinos e apresentador, trazendo para a rua o espírito do circo. Girafas bailarinas, um elefante azul de 4 metros, um leão medroso e um tigre engraçado são algumas das atrações do espetáculo.

Quando: 4/03, sábado

Horário: 16h

Classificação: Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Flores comestíveis – Bebida

As flores além de decorar jardins podem embelezar pratos e bebidas, já pensou sobre isso? Nas bebidas, as flores comestíveis trazem sabor, cor e um belíssimo toque de elegância. Nesta oficina, os participantes irão aprender mais sobre as flores comestíveis e como incluí-las nas bebidas.

Quando: 04/3, sábado

Horário: 10h às 12h

Classifcação: Livre

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Aconchego: mediação de leitura

Um convite ao encontro com os livros e com as histórias por meio da mediação de leitura, com o objetivo de aproximar a primeira infância da literatura. O contato das crianças com as narrativas literárias auxilia no seu desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo.

Na alameda da unidade, as educadoras da Serena Infância apresentam uma seleção de livros infantis em um espaço criado para o acolhimento e leitura do acervo do Sesc Mogi, criando pontes entre leitores e livros.

Quando: 4 e 5/03, sábado e domingo

Horário: 10h às 12h e das 13h30 às 16h30

Classificação: Livre

Grátis

Criação de Caixa de animação para flipbook

Nesta oficina para toda a família, os participantes poderão construir uma caixa para exibir animações em flipbook (páginas contendo desenhos que vistos um após o outro criam a ilusão do movimento) a partir de peças criadas a laser. Compreendendo o mecanismo da animação, os participantes poderão levar consigo suas caixas para fazer mais animações mesmo após a oficina.

Quando: 04/3, sábado

Horário: Turma I -10h às 12h30; Turma II – 14h às 16h30 Turma II

Classificação: Livre

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Domingo (5)

Especial Rita Lee

Rita Lee é uma das figuras femininas de maior destaque na música brasileira, e em 2023 ela estará completando 60 anos de carreira. A cantora, 75 anos, será homenageada, pela artista mogiana Bia Mello que cantará um recorte da obra de Rita Lee, apresentando canções de diversas fases de sua carreira. Entre elas: Ovelha Negra, Mania de Você, Agora Só Falta Você e muitas outras que convidam o público a cantar.

Quando: 5/03, domingo

Horário: 16h

Classificação: Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Passeio pela horta

As crianças são apresentadas ao Universo dos decompositores no solo, passam a conhecer o mundo que está sob seus pés e assim estabelecem uma nova forma de enxergar a terra. Nesta primeira vivência com as famílias, haverá uma roda de conversa – Rodas de conversa e reflexões, com um passeio pela horta da unidade, a fim de conhecer as Sementes, fazer uma sementeira alternativa, preparar o do substrato para as sementeira, falar sobre a produção das bolas de sementes, e descobrir a terra e o universo dos construtores de solo: minhocas, tatu-bola e centopéias.

Quando: 5/03, domingo

Horário: 14h às 16h

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

