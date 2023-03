Sesc de Mogi tem programação especial na semana das mulheres com show ‘Forró das Comadres’

Toda a programação é gratuita e é preciso verificar a classificação indicativa por oficina. As atividades acontecem de sexta (10) a domingo (12). Banda “Forró das Comadres”, protagonizado por cantoras mulheres, finaliza a programação cultural da semana no Sesc

Na semana das mulheres, o Sesc de Mogi das Cruzes recebe a banda “Forró das Comadres”, protagonizado apenas por mulheres. A apresentação será neste domingo (12), às 16h. Também haverá atividades para a criançada neste sábado (11), com mediação de leituras sobre a trajetória da compositora e artista chilena, Violeta Parra e outras oficinas manuais. Toda a programação é gratuita e é preciso verificar classificação indicativa por atividade. (Confira os detalhes abaixo).

Ainda para quem deseja conhecer ou passear pelo Centro de Educação Ambiental (CEA), o local fica aberto para visitação espontânea aos sábados e domingos, das 9h às 18h, e não é preciso retirar ingressos.

O Sesc de Mogi das Cruzes fica na Rua Rogério Tácola, 118 – Socorro.

11 de março

As Clês contam Violeta Parra

Andes e Atacama, mais conhecidas como Clês, contam a trajetória da revolucionária compositora e artista múltipla chilena Violeta Parra, que precisou superar a segregação de gênero e classe para fazer sua música e traçar sua própria história. As Clês foi fundado há 10 anos pelas atrizes Beatriz Diaféria e Junia Magi com a intenção de trazer ao público infantil a riqueza das histórias, significados e aprendizados presentes em diversas mitologias construídas por grupos humanos em diferentes épocas e regiões.

Quando: 11/3, sábado

Horário: 16h às 17h

Classificação: livre – autoclassificação

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Flores comestíveis – Salgado

As flores além de decorar jardins podem embelezar pratos e bebidas, já pensou sobre isso? Nas receitas salgadas, as flores comestíveis trazem cor, textura e um leve olhar decorativo. Nesta oficina, os participantes irão aprenser mais sobre as flores comestíveis e como incluí-las nas suas receitas.

Quando:11/3, sábado

Horário: 10h às 12h

Classifcação: 16 anos

Grátis – Com retirada de senhas 30 minutos antes da atividade.

Telhado Verde

A oficina de telhado verde irá abordar uma técnica acessível com olhar voltado para o conforto térmico aliado às boas práticas do meio ambiente, falando sobre algumas plantas adequadas para essa instalação, onde junto ao público irão construir e plantar uma réplica de telhado verde.

Quando: 11/3, sábado

Horário: 14h às 17h

Classificação: 16 anos

Grátis – Com retirada de senhas 30 minutos antes da atividade.

12 de março

Forró das Comadres

O Forró das Comadres não é uma banda tradicional – com formação fixa -, mas sim a colaboração entre cantoras com o propósito de apresentar um forró protagonizado por mulheres. Desde a criação efetiva do projeto, em 2016, diversas artistas sorocabanas já se apresentaram juntas, cada uma levando a sua linguagem e interpretação às músicas. Esta edição contará com as vozes das cantoras Fernanda Teka, Paula Cavalciuk e Danielle Domingos, esta também no triângulo, além da zabumba de Izabela Vieira e sanfona de Nanda Guedes. Um show potente, encantador e totalmente dançante.

Quando: 12/3, domingo

Horário: às 16h

Classificação: livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Aconchego: Mediação de leitura Com Serena Infância

Um convite ao encontro com os livros e com as histórias por meio da mediação de leitura, com o objetivo de aproximar a primeira infância da literatura. O contato das crianças com as narrativas literárias auxilia no seu desenvolvimento físico, emocional, social e cognitivo. Na alameda da unidade, as educadoras da Serena Infância apresentam uma seleção de livros infantis em um espaço criado para o acolhimento e leitura do acervo do Sesc Mogi, criando pontes entre leitores e livros.

Quando: 11 e 12/03, sábado e domingo

Horário: das 10h às 12h e das 13h30 às 16h30

Classificação: Livre

Grátis

