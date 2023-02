Sesc de Mogi tem programação gratuita para crianças e adultos no fim de semana; confira

Meditação com flauta japonesa, simulador de carrinho de rolimã, show SuperFunk e peça teatral são algumas das atrações oferecidas no Sesc. Sesc Mogi das Cruzes tem atividades gratuitas para todos os publicos neste final de semana

Ricardo Ferreira

Crianças e adultos podem aproveitar a programação gratuita do Sesc de Mogi das Cruzes neste sábado (4) e domingo (5). Atividades musicais, teatrais e relacionadas ao meio ambiente estão entre as atrações.

As atividades ocorrem em três espaços da unidade: Centro de Educação Ambiental (CEA), Galpão e Tenda. Dentre elas, estão visita no espaço da horta agroecológica, meditação com flauta japonesa, simulador de carrinho de rolimã, show SuperFunk e peça teatral.

O Sesc de Mogi das Cruzes fica na Rua Rogério Tacola, 118, Bairro do Socorro.

Confira a programação completa

Centro de Educação Ambiental (CEA)

Cultivo de ervas aromáticas

Apresentação e informações básicas sobre espécies aromáticas presentes na horta do Centro de Educação Ambiental do Sesc Mogi das Cruzes. Os participantes visitarão o espaço da horta agroecológica, com mediação ecopedagógica, e aplicarão na prática os conceitos trocados na oficina.

Quando: 4/02, sábado

Horário: 10h às 12h

Classificação: Livre

Gratuito

Visitação Espontânea

Quando: 4/02 e 5/02 , sábado e domingo

Horário: 9h às 18h

Classificação: Livre

Gratuito – Sem retirada de ingressos

Jornada na agrofloresta

Ao som de música ambiente e histórias contadas através das flores e das plantas, cada participante emergirá na vivência agroflorestal. No caminho, será observado o minhocário, o crescimento do espiral de ervas e das plantas companheiras de todos os canteiros agroflorestais e em cada parada um história será contada. O objetivo da oficina é a escuta ativa e a observação minunciosa e afetiva do espaço. Serão realizados os cuidados necessários, utilizando ferramentas agroecológicas, como: lupas, pás, microscópio móvel, regadores, etc. Ao final, os participantes serão reunidos e convidados à desenhar os caminhos da agrofloresta.

Quando: 5/02, domingo

Horário: 14h às 16h

Classificação: Livre

Gratuito – Sem retirada de ingressos

Galpão

Meditação com flauta japonesa

Shakuhachi é o nome dado à flauta tradicional japonesa, sendo um instrumento de difícil execução. Existem poucos músicos deste instrumento no Brasil, principalmente do Estilo Tozan, que vem ser apresentado. O instrumento tem personalidade e características próprias, que nos trazem à memória imagens de um Japão mítico e uma ligação profunda com a Natureza, favorecendo assim um clima de Beleza, Paz e Tranquilidade que nos aquietam e serenam.

Quando: 4/02, sábado

Horário: 10h às 11h30

Classificação: Livre

Gratuito – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade

Simulador de Carrinho de Rolimã

Vivência de game em realidade virtual. Corrida para 2 jogadores com carrinhos de rolimã em uma pista na cidade virtual. Na versão para 1 jogador em corrida contra o relógio, a mesma experiência poderá ser feita usando óculos de realidade virtual.

Localizada em Mogi das Cruzes, a ZaxisTools é uma empresa maker que oferece cursos e vivências nas áreas de games, realidade virtual e impressão 3D. Formada por Gustavo Oliveira, mestre em multimeios pela Unicamp, desenvolvedor de games, além de criador e oficineiro nas áreas de automação e realidade virtual; e por Rodrigo Queiroz, publicitário formado pela ESPM, é programador com quase 20 anos de experiência no desenvolvimento de simuladores, programação, modelagem 3D e automação.

Quando: 4/2, sábado – das 10h às 12h e das 13h às 17h

Quando: 5/2, domingo, das 12h às 17h30

Gratuito – Sem retirada de ingressos

Tenda

Cafuné

Inspirada em folguedos populares, a peça mistura danças tradicionais, artes visuais, música e performance, despertando sentidos e transportando o público a um lugar imaginário. A trilha sonora original, executada ao vivo, apresenta canções lúdicas em uma diversidade de ritmos brasileiros como a ciranda, o xote, as toadas e cantigas de roda.

Quando: 4/02, sábado

Horário: 16h às 17h

Classificação: Livre

Gratuito – Sem retirada de ingressos

SuperFunk – Damião e Banda

O SuperFunk de Damião foi um EP produzido durante o período da pandemia. E agora ele terá seu merecido show de lançamento! O disco tem o Funk como ponto de partida, e no caminho, é atravessado pela estética do jazz, pagode e ritmos afro-brasileiros. Completando o baile, Damião apresentará composições inéditas e releituras de Tim Maia, Jorge Ben Jor e Djavan.

Quando: 5/02, domingo

Horário: 16h às 17h15

Classificação: Livre

Gratuito – Sem retirada de ingressos

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

Vittorio Rienzo