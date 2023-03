sesc-de-mogi-tem-show-em-homenagem-a-gal-costa-nesta-quinta-feira

Apresentação é gratuita, com classificação indicativa de 12 anos. O show será interpretado pela cantora e compositora Assucena às 20h. Assucena faz show em homenagem a Gal Costa no Sesc de Mogi das Cruzes

Fernanda Tiné / Divulgação

A cantora, compositora e intérprete Assucena apresenta o show “Rio e também posso chorar” em homenagem ao álbum Fatal – Gal a Todo Vapor de Gal Costa, que em 2021 completou seus 50 anos, nesta quinta-feira (2), no Sesc de Mogi das Cruzes. A classificação indicativa é de 12 anos e a entrada é gratuita.

A obra traz à memória o casamento entre irreverência e arte, através de um espetáculo-manifesto que enlaça voz e corpo. Esse projeto é sobre a composição de um canto e de um corpo livre de uma mulher-trans em tempos de ataque à dignidade humana e à democracia.

Com releituras e versões criadas especialmente para o espetáculo, Assucena conta que seguirá com o projeto em reverência a memória de uma das mais importantes cantoras da nossa história. Ainda segundo a artista, o show, que nasceu como uma homenagem a Gal Costa, transformou-se em um tributo à ela, que mais influenciou sua formação.

“Rio e também posso chorar”

Quando: quinta-feira (2)

Horário: 20h

Não recomendado para menores de 12 anos

Gratuito- Sem retirada de ingressos

Assista a mais notícias sobre o Alto Tietê

valipomponi