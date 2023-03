Sesc RS oferece curso virtual gratuito de macramê

Macramê é uma técnica de tecelagem manual realizada com o uso de nós que pode ser aplicada na produção de saias, tapetes, bolsas diversas, cortinas e colares com o reaproveitamento de materiais. Formação será ministrada pela designer social Luciane Barth. Macramê

O projeto Sesc Envolva-se, de Porto Alegre, oferece, a partir de 27 de março, um curso on-line gratuito de macramê. O encontro virtual será realizado todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 14h às 16h, até 8 de maio.

Macramê é uma técnica de tecelagem manual realizada com o uso de nós que pode ser aplicada na produção de saias, tapetes, bolsas diversas, cortinas e colares com o reaproveitamento de materiais.

A formação será ministrada pela designer social Luciane Barth.

Interessados podem se inscrever pelo site do Sesc. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (51) 3224-1268 ou pelo WhatsApp no número (51) 98969-5605.

