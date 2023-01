Sesc Verão: fim de semana tem oficina sobre abelhas, espetáculo sobre as águas e cinema em Piracicaba; veja como participar

Programação inclui ainda oficina sobre futebol americano e espaço para crianças; veja detalhes. Espetáculo ‘A Umbigada da Piaba’, apresentado no Sesc Piracicaba

Sesc/Divulgação

A programação do Sesc Verão neste fim de semana, no sábado (28) e domingo (29) em Piracicaba (SP), tem espetáculo infantil sobre as águas, oficinas sobre a importância das abelhas e atividade de Flag Football, modalidade de futebol americano que usa uma bola oval. Todas as atividades são gratuitas.

Apresentado pelas artistas Ana Luisa Barral e Maria do Sol no sábado, o espetáculo A Umbigada da Piaba conta a aventura da sereia Iara pelo Reino das Águas em busca de seu canto. A trama aborda a urgente mensagem sobre a preservação e cuidado com as águas, o meio ambiente e a valorização da cultura dos povos nativos do Brasil.

Ainda no sábado, os educadores João Novaes e Stéfano Rota ministram a oficina “Hortas melíferas: para nós e as abelhas”, que ensina sobre a importância das abelhas para a polinização e a produção de alimentos. A atividade acontece às 10h na Sala do Curumim.

No sábado e domingo, às 10h e às 14h, acontece a Oficina de Flag Football, uma modalidade do futebol americano que se joga com a bola oval e (flags/faixas) presas por um cinto à cintura, favorecendo um menor contato físico entre os participantes.

No domingo às 10h, na Praça do Sesc, acontece a vivência de Técnicas de Posturas Invertidas, com foco em respirações e posturas que fortalecem os membros superiores e a musculatura do core.

O fim de semana ainda tem sessão de cinema e diversas atividades para as crianças. O Sesc fica na Rua Ipiranga, 155, no Centro.

Veja abaixo detalhes sobre a programação e como participar:

Oficina Hortas melíferas: para nós e as abelhas

Existem várias plantas que nós adoramos comer e as abelhas também! Neste encontro vamos plantar nossa Horta Melífera e aprender sobre a importância das abelhas para a polinização e a produção de alimentos, refletindo sobre a relevância das hortas nos ambientes urbanos. Com João Novaes, agrônomo, agrofloresteiro e educador ambiental, e Stéfano Rota, gestor e educador ambiental.

Dia 28, sábado, 10h às 13h.

Sala do Curumim. Grátis. Livre.

Entrega de senhas no local com 30 minutos de antecedência.

Oficinas Flag football

Conheça o flag football uma modalidade do futebol americano que se joga com a bola oval e (flags/faixas) presas por um cinto à cintura, favorecendo um menor contato físico entre os participantes. Com Karoline Souza.

Dias 28 e 29/1, sábado e domingo, 10h às 12h30 e 14h às 17h.

Quadra Externa. Grátis. 14 anos.

Espetáculo “A Umbigada da Piaba”

Espetáculo cênico e musical que conta a aventura da sereia Iara pelo Reino das Águas em busca de seu canto. Apresentado pelas artistas Ana Luisa Barral e Maria do Sol, a trama aborda a urgente mensagem sobre a preservação e cuidado com as águas, o meio ambiente e a valorização da cultura dos povos nativos do Brasil. Com repertório autoral e canções de domínio público, a aventura de Iara vai se revelando, enquanto ela passa pelo universo mágico da cultura popular brasileira.

Dia 28, sábado, 16h.

Praça. Grátis. Livre.

Oficina “Técnicas de posturas invertidas”

Uma vivência com foco em respirações e posturas que fortalecem os membros superiores e a musculatura do core, preparando o praticante a conquistar a tão desafiadora e sonhada postura de cabeça para baixo. Com Leandro Fermino.

Dia 29, domingo, 10h às 11h30.

Praça. Grátis. 12 anos.

Espaço lúdico

Especialmente planejado e destinado à valorização do brincar.

Sábados, domingos e feriados, 14h às 16h30.

Sala do Curumim. Grátis. 6 anos.

Exibição “A mulher de um espião”

O ano é 1940 em Kobe, a noite anterior ao início da Segunda Guerra Mundial. O comerciante local, Yusaku Fukuhara, sente que as coisas estão caminhando em uma direção perturbadora. Ele deixa sua esposa Satoko para trás e viaja para a Manchúria. Lá, ele coincidentemente testemunhou um ato bárbaro e está determinado a trazê-lo à luz. Enquanto isso, Satoko é procurada por seu amigo de infância e policial militar, Taiji Tsumori. Passado em uma época turbulenta e dilacerada pela guerra, que destino poderia esperar Satoko e Yusaku?

Dir: Kiyoshi Kurosawa I Elenco: Yu Aoi, Issey Takahashi, Ryota Bando

Dia 29, domingo, 17h.

Teatro. Grátis. 14 anos.

Retirada de ingressos com 1h de antecedência.

Espaço de brincar

O ambiente lúdico acolhe crianças e seus adultos de referência para incentivar os diversos brincares e valorizar as interações. A área interna é voltada para bebês e crianças até seis anos. Já a área externa, para crianças de seis a doze anos, com o objetivo de estimular a autonomia, desafios e brincadeiras coletivas.

Sábados, domingos e feriados, 10h às 17h.

Espaço de Brincar. Grátis. Livre.

