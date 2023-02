Sesi e Senai arrecadam donativos para vítimas de temporal no Litoral Norte

Itens podem ser entregues em uma das 12 unidades existentes em sete cidades da região. Destruição na região de Juquehy, em São Sebastião, após a enchente do fim de semana

SEBASTIÃO MOREIRA/EPA-EFE/REX/SHUTTERSTOCK via BBC

O Sesi e o Senai estão se mobilizando para auxiliar as famílias vítimas do temporal que atingiu o Litoral Norte no final de semana e recolhendo doações

Há necessidade de alimentos não perecíveis e outros itens de cesta básica, garrafas de água, roupas (adulto e infantil), itens de higiene pessoal e material de limpeza.

As chuvas que caíram em entre sexta-feira (17) e sábado (18) no Litoral Norte de São Paulo foram as maiores registradas em 24 horas na história do país, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Balanço do governo estadual aponta 44 mortes (43 em São Sebastião e uma em Ubatuba) e 49 desaparecidos. O o governo informou que há 1.730 desalojados e 766 desabrigados em decorrência das chuvas.

Unidade do Sesi de São Carlos

Divulgação

Quem quiser ajudar pode entegrar os itens nas portarias das unidades do Sesi e Senai na região:

Araraquara

Sesi – Av. Octaviano de Arruda Campos, 686 – Jd. Floridiana – Tel: (16) 3305-2500

Senai – Rua Hugo Negrini, 60 – Quitandinha – Tel: (16) 3303-3800

Araras

Sesi – Av. Melvin Jones, 2.600 – Heitor Villa Lobos – Tel: (19) 3507-2100

Senai – Av. Ignacio Zurita Neto, 1025 – Jardim das Flores – Tel: (19) 3543-1760

Matão

Sesi – R. Marlene David dos Santos, 940 – Jardim Paraíso III – Tel: (16) 3383-9150

Senai – Av. Ibitinga, 621 – Jardim Buscardi – Tel: (16) 3383-9800

Rio Claro

Sesi – Av. M-29, 441 – Jd. Floridiana – Tel: (19) 3522-5663

Senai – Av. Quarenta e Seis, 661 – Jardim Primavera – Tel: (19) 3522-4950

Santa Rita do Passa Quatro

Sesi – Estação de Cultura – Rua José Gracioso, 140 – Jardim Itália – Tel: (19) 3584-7282

São Carlos

Sesi – R. Cel. José Augusto de Oliveira Salles, 1325 – V. Izabel – Tel: (16)3306-1050

Senai – Rua Cândido Padim, 25 – Vila Prado – Tel: (16) 2106-8700

São João da Boa Vista

Senai – Av. Brasília, 1021 – Perpétuo Socorro – Tel: (19) 3634-4200

Onde foi a tragédia no Litoral Norte de SP

Gabriel Wesley/Arte g1

