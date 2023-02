Sesi Marília abre inscrições para curso gratuito de teatro para várias idades; veja como participar

Vagas são limitadas e período de inscrição vai até o dia 4 de março. Aulas semanais iniciam em março e terminam em junho. Sesi Marília oferece cursos gratuitos de teatro

As inscrições para o curso de teatro do Sesi Marília abrem nesta terça-feira (7) com turmas para crianças, jovens e adultos. A matrícula pode ser feita até o dia 4 de março, mas as vagas são limitadas.

As inscrições podem ser feitas, exclusivamente, na secretaria da unidade, de forma totalmente gratuita, de terça a sexta, das 8h às 20h e sábado, das 9h às 13h30 e das 14h às 17h30. O endereço é Avenida João Ramalho, 1306.

É preciso apresentar documentos como CPF, RG, comprovante de endereço e foto três por quatro. No caso de menores de 18 anos é exigida documentação do responsável. As aulas são semanais, iniciam em março e terminam em junho.

Segundo os organizadores, “as atividades são desenvolvidas por meio do aprendizado das habilidades técnicas e exercícios lúdicos que contribuem para formação humana e percepção crítica e corporal dos alunos”.

Turmas

8 a 10 anos: quarta-feira, das 13h às 15h;

10 a 12 anos: quarta-feira, das 15h às 17h;

12 a 15 anos: segunda-feira, das 10h às 12h;

16 a 18 anos: segunda-feira, das 17h às 19h;

Turma adulto – a partir de 18 anos: terça-feira, das 19h às 21h; e

Curso de montagem acima de 16 anos: quarta-feira das 19h às 21h.

