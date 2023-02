Sesi oferece curso gratuito de robótica para crianças e adolescentes de baixa renda; veja como participar

Oportunidades são oferecidas nas unidades do Sesi de Marília e Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Interessados devem ter entre 8 e 15 anos e podem se inscrever pela internet. Sesi oferece curso gratuito de robótica

As unidades do Sesi de Marília e Santa Cruz do Rio Pardo (SP) estão com inscrições abertas para cursos gratuitos da Escola de Robótica para crianças e adolescentes de famílias de baixa renda.

A partir de atividades dinâmicas e práticas, os cursos passam conceitos básicos de programação, automação e princípios da robótica, atendendo às expectativas de aprendizagem.

Durante as aulas do curso, com duração de 40 horas, os alunos terão acesso ao material didático desenvolvido pela Fundação Microbit e adaptado pelo SESI São Paulo; ao software Microsoft MakeCode, voltado para Programação e Criação de projetos; além de Placa processadora Micro:bit com sensores, botões de acionamento e matriz de leds integrados.

O curso é totalmente gratuito, e os selecionados deverão apresentar uma autodeclaração, escrita de próprio punho, para comprovação de baixa renda, quando solicitada pelo Sesi.

Alunos do Sesi interessados em aprofundar conhecimentos além da prática curricular também podem se inscrever.

Inscrições devem ser feitas pela internet no site do Sesi de Marília e da Escola Sesi de Santa Cruz do Rio Pardo.

