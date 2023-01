Sete cidades da região de Piracicaba têm 1.182 vagas de emprego; veja funções e como se candidatar

Há oportunidades de estágio, primeiro emprego, assim como vagas na indústria e comércio, e para pessoas com deficiência. Carteira de Trabalho.

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) de sete cidades da região de Piracicaba (SP) estão com 1.182 vagas de emprego abertas a partir de segunda-feira (30).

Os requisitos para contratação variam para cada empresa e setor. As oportunidades são para indústria, comércio, serviços e outros, além de oportunidades de estágio e para Pessoas Com Deficiência (PCD). Veja detalhes por cidade abaixo:

Vagas por cidade

Capivari: 57 vagas

Cordeirópolis: 9 vagas

Cosmópolis: 122 vagas

Limeira: 93 vagas

Nova Odessa: 51 vagas

Piracicaba: 65 vagas

Santa Bárbara d’Oeste: 785 vagas

Capivari

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Capivari tem 57 vagas disponíveis a partir desta segunda-feira. O principal requisito para candidatos é ter experiência na área de escolha.

Currículos devem ser enviados no patcapivari@capivari.sp.gov.br, em PDF. Dúvidas e informações pelo Whatsapp (19) 3491-9056.

Veja abaixo as funções com oportunidades:

Estágio em engenharia civil

Estágio em segurança do trabalho

Costureiro(a)

Camareira

Encarregado de produção

Auxiliar de limpeza (2 vagas)

Operador de retroescavadeira

Armador de ferragens

Carpinteiro

Vendedor

Auxiliar de vendas

Balconista

Vendedora interna

Técnico de instalações

Comprador

Operador de empilhadeira

Controlador de acesso

Caldeireiro

Auxiliar de caldeiraria

Operador de máquinas

Recepcionista

Técnico de informática

Auxiliar de produção (3 vagas)

Alimentador de linha de produção

Técnico em segurança do trabalho

Mecânico montador

Mecânico de manutenção (3 vagas)

Soldador (2 vagas)

Auxiliar administrativo (3 vagas)

Vendedora

Pedreiro (4 vagas)

Instrutor de informática

Departamento pessoal

Estágio em jornalismo

Estágio em marketing

Atendimento publicitário

Cozinheira (2 vagas)

Analista de qualidade (1 vaga)

Eletricista industrial (2 vagas)

Ajudante de eletricista (2 vagas)

Ajudante geral (2 vagas)

Serralheiro

Cordeirópolis

O PAT de Cordeirópolis tem 9 vagas disponíveis a partir de segunda-feira. Para se candidatar, o interessado deve cadastrar seu currículo na plataforma Emprega Cordeiro.

Ao cadastrar o currículo, os dados ficam salvos na plataforma, podendo se conectar diretamente com as empresas e vagas disponíveis. Em caso de dúvidas, os telefones são (19) 3546-5566 ou 3546-4762.

Veja abaixo as vagas divulgadas pela prefeitura:

Empilhadeirista

Torneiro mecânico

Mecânico de manutenção

Jovem Aprendiz (Administrativo)

Montador (equipamentos industriais)

Auxiliar de limpeza (serviço pesado)

Auxiliar de produção

Auxiliar de salgado

Auxiliar padeiro

Motoboy

Cosmópolis

O Centro de Referência ao Trabalhador de Cosmópolis (CRTC) está com 122 vagas de emprego a partir desta segunda. Interessados que não são cadastrados devem ir até o CRTC, que fica na Rua Otto Herbest, nº 65, no Centro. O atendimento ao público é das 8h às 17h.

O candidato deve estar com as versões originais do CPF, RG, Título de Eleitor, carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de escolaridade e cursos realizados, além do comprovante de endereço.

No caso de pessoas já cadastradas, basta enviar o currículo por e-mail: crtc@cosmopolis.sp.gov.br, com a vaga pretendida no assunto. Todas as oportunidades podem ser consultadas pelo site do CRTC.

Veja as funções com o maior número de vagas:

Auxiliar de combate mato e praga – (7 vagas)

Agente de vendas – (10 vagas)

Auxiliar de produção – (13 vagas)

Motorista de ônibus– (5 vagas)

Auxiliar de pedreiro – (8 vagas)

Carpinteiro – (6 vagas)

Motorista de caminhão basculante – (8 vagas)

Limeira

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Limeira está com 93 vagas de emprego disponíveis a partir de segunda. As vagas contemplam diversos setores, dentre eles comércio e indústria.

Os interessados em alguma das oportunidades oferecidas pelo PAT devem enviar o currículo para o e-mail de cada empregador, que é disponibilizado no site da prefeitura.

Veja abaixo algumas funções com oportunidades abertas:

Auxiliar administrativo

Nutricionista

Auxiliar de expedição

Camareiro

Eletricista de manutenção

Educador social

Motorista de ônibus rodoviário

Sushiman

Técnico de segurança do trabalho

Alimentador de linha de produção

Assistente de TI

Vendedor interno de televendas

Consultor de negócios

Lavador de caminhão

Mecânico de caminhão e máquinas

Jardineiro

Instalador técnico

Eletricista

Assistente de monitoramento de carga

Oficial de manutenção civil

Agente de arrecadação

Nova Odessa

O Posto Local do Trabalho (PLT) de Nova Odessa tem ao menos 51 vagas de emprego disponíveis. Os interessados em uma das oportunidades devem enviar o currículo por e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br.

A entrega do currículo também pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30, na sede da unidade, que funciona na Rodoviária Municipal, na Rua Rio Branco, 699, no Centro. Mais informações no número (19)3466-1902. O candidato deve especificar no título qual cargo está procurando.

Abaixo, veja algumas funções com vagas abertas:

Auxiliar administrativo

Técnico de qualidade automotivo (2 vagas)

Higienizador automotivo (4 vagas)

Mecânico de troca de pneus (2 vagas)

Preparador de superfície para pintura (5 vagas)

Martelinho de ouro (2 vagas)

Assistente de faturamento (2 vagas)

Auxiliar de elétrica

Auxiliar de expedição (2 vagas)

Auxiliar de produção (2 vagas)

Operador de máquinas jr. – área plástica (2 vagas)

Porteiro (2 vagas)

Serralheiro/soldador

Técnico químico jr. (2 vagas)

Piracicaba

Piracicaba tem disponível 65 vagas de emprego a partir desta segunda-feira. Para se candidatar, interessados devem enviar um e-mail para entrevistacatpiracicaba@gmail.com e mencionar qual o cargo de interesse.

É necessário anexar RG e CPF, além dos comprovantes dos requisitos exigidos pelo contratante. Os requisitos de cada oportunidade estão disponíveis no Painel de Vagas.

Veja algumas oportunidades abertas:

Administrativo de Obras

Açougueiro

Ajudante de telecomunicação

Analista de Marketing

Analista de Qualidade Júnior

Aprendiz para trabalhar em Supermercado

Balanceiro de concreto

Coordenador Comercial

Eletricista veicular

Estagiário de Contabilidade (temporário 1 ano)

Gestora de unidade – Nutricionista

Mecânico de Refrigeração e Ar Condicionado

Mecânico Diesel A

Montador de móveis e manutenção em mobiliário

Operador de Estação de Tratamento de Esgoto

Técnico de instalação/TELECOM

Técnico de Segurança e Meio Ambiente I

Técnico em Eletrotécnica

Técnico em segurança do trabalho

Torneiro CNC

Assistente administrativo – PCD

Empacotador(a) – PCD

Santa Bárbara d’Oeste

O Desenvolve Santa Bárbara d’Oeste disponibiliza 785 vagas a partir de segunda. Os candidatos devem ir presencialmente na unidade, que fica na Rua do Ósmio, 975, na Villa Multimall. É necessário estar com o RG, CPF e a Carteira de Trabalho. O atendimento ao público é das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira.

Em caso de dúvidas, a pessoa interessada pode entrar em contato via telefone (19) 3499-1015 ou pelo e-mail empregos@santabarbara.sp.gov.br. A lista de vagas é disponibilizada no site. Abaixo, veja a lista divulgada pela prefeitura dividida por nível de escolaridade.

Vagas para alfabetizado: 1/2 oficial soldador, Açougueiro (a), Ajudante de mecânico diesel, Ajudante de limpeza, Ajudante geral, Armador, Atendente, Auxiliar de costureira, Auxiliar de cozinha, Auxiliar de fundição, Auxiliar de lavanderia, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de serviços gerais, Auxiliar mecânico, Balconista de açougue, Carpinteiro, Cozinheira, Eletricista (a), Encarregado de obras, Encarregado de pedreiro, Encanador, Líder de limpeza, Mecânico, Mecânico de manutenção industrial, Mecânico diesel, Mecânico suspensão, Padeiro, Pedreiro, Pintor, Polidor, Serralheiro, Servente, Supervisor (a) de padaria, Tecelão, Vendedor, Vendedora.

Vagas para ensino fundamental (1º grau): Agente de limpeza, Ajudante de açougue, Ajudante geral, Auxiliar de limpeza, Balconista, Costureira (o), Consultor (a) de vendas, Eletricista de autos, Encarregado (a) de limpeza, Fresador, Jardineiro, Moldador,Operador (a) de máquina de limpeza, Pizzaiolo (a), Revisor de tecidos.

Vagas para ensino médio (2º grau): Ajudante geral, Assistente comercial, Assistente fiscal, Atendente de relacionamento, Atendente, Atendente de hotel, auxiliar de dobra, Auxiliar de escritório, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de mecânico industrial, Auxiliar de produção, auxiliar de torneiro mecânico, auxiliar de vendas/ telemarketing, Conferente, Coordenador (a) de serviços, corretor (a) de imóveis, consultor (a) de vendas, coordenador de vendas quiosque, dobrador, eletricista, Encarregada de expedição, Encarregado (a) de salão, Garçom/ Garçonete, Gerente de restaurante, Inspetor (a) de qualidade, líder cozinha, Oficial de linhas, Operador (a) de telemarketing, operador britador, Operador (a) de caixa, Operador (a) de cobrança, operador de corte e vinco, Operador de espalmadeira, operador (a) logístico, operador de máquina de usinagem, operador de sopro, programador de fresadora cnc, programador de torno cnc, projetista, Recepcionista, Revisor de material, serralheiro, telemarketing, técnico de instrumentação, vendedor (a).

Vagas que exigem cursos: 1/2 Oficial serralheiro: curso de leitura e interpretação de desenhos, Ajudante de manutenção: curso de mecânica/ elétrica ou hidráulica, Assistente de operações administrativas: curso de informática Pacote office, Auxiliar de laboratório químico: curso técnico em química com CRQ ativo, Auxiliar logística: curso de operador de empilhadeira, Auxiliar de manutenção: curso de elétrica e/ou mecânica, Bombeiro Civil: curso de bombeiro, Eletricista: curso de eletricista, Eletricista: curso de eletricista de manutenção, Meio oficial de mecânico de refrigeração: curso de refrigeração ou elétrica, Montador de painéis: curso de elétrica industrial, Oficial de manutenção: curso de eletricista de manutenção ou área correlata, Operador de empilhadeira: curso de empilhadeira, curso de NR11,Soldador: curso de solda TIG/MIG e/ou Eletrodo, Técnico (a) em segurança do trabalho: curso técnico em segurança do trabalho, Torneiro mecânico: curso na área.

Vagas para graduação: Administrador financeiro, Analista de marketing pleno, Analista PCP, Assistente de departamento pessoal, Assistente fiscal, Auxiliar administrativo, Auxiliar de materiais administrativas, Auxiliar de secretaria, Coord. Financeiro, Encarregado de produção, Engenheiro Agrônomo, Estagiário (a), Estagiário (a) de arquitetura/ Designer, Estagiário (a) de engenharia civil, Professor de Educação física, Programador (a) de PHP pleno/ Sênior.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD): Assistente de loja, Auxiliar administrativo operacional.

