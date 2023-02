Sete condutores são flagrados sob o efeito de álcool em operação de trânsito durante Carnaval de Sergipe

Ao todo, esquipes da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registraram 198 autuações. Operação de trânsito durante carnaval em SE

Sete condutores foram flagrados sob o efeito de bebidas alcoólicas em operação de trânsito durante Carnaval em Sergipe. Ao todo, esquipes da Companhia de Policiamento de Trânsito (CPTran) e do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registraram 198 autuações.

“Nós estamos utilizando o etilômetro para aplicarmos os testes do bafômetro. Os condutores que insistirem em conduzir veículos sob o efeito de bebidas alcoólicas estão sendo identificados e responsabilizados”, disse o comandante da CPTran, tenente-coronel Gustavo Melo de Matos.

Até esta terça-feira (21), as equipes da CPTran e do BPRv também contabilizaram 17 acidentes de trânsito, com 11 vítimas, mas sem o registro de mortes.

O comandante da CPTran disse ainda que todos os veículos precisam estar com o licenciamento do ano passado regularizado para a circulação nas vias de todo o estado.

