Sete cursos profissionalizantes abrem inscrições nesta sexta em Porto Velho

Há vagas para curso de recepcionista, aspectos legais do atendimento ao cliente e mais. Iniciativa tem o objetivo de qualificar profissionais para o mercado de trabalho

Luiza Garonce/g1

Sete cursos profissionalizantes estão com inscrições abertas no Centro de Artes e Esportes Unificados (Praça CEU), na Zona Leste de Porto Velho.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente a partir desta sexta-feira (24) até o dia 03 de março. O início das aulas está previsto para 06 de março. A Praça CEU está localizada na rua Antônio Fraga Moreira, 1706-1770, bairro Juscelino Kubitschek.

Segundo a Prefeitura de Porto Velho, os cursos têm o objetivo de ajudar na qualificação profissional da população para que os participantes alcancem lugares no mercado de trabalho.

Confira lista de cursos

Recepcionista

A arte de se comunicar e vender mais

Aspectos legais do atendimento ao cliente

Comunicação: expressão oral e corporal

Inteligência emocional em vendas

Colaboração: trabalho em equipe

Pensamento crítico: análise crítica e resolução de problemas

