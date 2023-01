Sete municípios de SE apresentam índice elevado de infestação pelo mosquito Aedes aegypti

A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde. Mosquito ‘Aedes aegypti’, vetor do vírus da dengue

Sete municípios de Sergipe apresentam índice elevado de infestação pelo mosquito Aedes aegypti, de acordo com o Levantamento Rápido de Índice para Aedes aegypti (LIRAa), realizado neste mês de janeiro.

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o estudo, que tem o objetivo de medir a presença do vetor nas localidades pesquisadas, mostra também que 47 municípios estão em situação de média infestação e outros 21 com baixo risco.

O índice satisfatório vai de 0 a 0,9; o de média infestação de 1,0 a 3,9 e o de alto risco acima de 4,0. Os municípios com alto índice de infestação são: Itabaiana (5,7); Itabaianinha (4,4); Malhador (4,2); Nossa Senhora da Glória (6,0); Salgado (4,9); São Domingos (4,2) e Simão Dias (5,1).

“O levantamento é feito por meio de uma pesquisa durante cinco dias e realizada pelos agentes de endemias dos municípios. Além disso, a cada dois meses, a SES, junto com as secretarias municipais de saúde, realiza um levantamento rápido para ver a presença do Aedes aegypti em Sergipe e assim promover ações de prevenção a casos de arboviroses e controlar o número de casos”, explicou gerente do Núcleo de Endemias da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Sidney Sá

Quanto ao número de casos, em 2022 foram confirmados mais de quatro mil casos de dengue, 3.715 casos de chikungunya e 145 de zika. Para enfrentar o controle do vetor, Sidney Sá destaca algumas medidas preventivas.

Segundo ela, a população deve ter cuidado com o acúmulo de água seja em reservatórios, lavanderias, plantas ou pneus. Além disso, é importante que a população vede ou cubra esses locais para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.

Sintomas

Os sintomas envolvendo dengue, zika e chikungunya são comuns entre si, como febre e dor de cabeça. Mas, caso apresente outros sintomas mais específicos, a pessoa deve procurar uma unidade básica de saúde mais próxima de sua residência.

