Sete pessoas ficam feridas após acidente de trânsito em São Carlos

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão frontal ocorreu por volta das 6h na Rua Doutor Heitor José Realli. As causas do acidente ainda são apuradas. Santa Casa de São Carlos

Ely Venâncio/EPTV

Sete pessoas ficaram feridas depois de um acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (10), no Distrito Industrial, em São Carlos (SP).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão frontal entre dois carros aconteceu por volta das 6h na Rua Doutor Heitor José Realli. As causas do acidente ainda são apuradas.

Os seis homens de 18, 19, 22, 23, 24 e 31 anos e a mulher de 32 anos foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram encaminhadas para a Santa Casa. O hospital informou que os pacientes sofreram escoriações leves, porém nenhum está em estado grave.

Segundo a Polícia Militar, um homem e uma mulher estavam em um dos carros e os outros cinco jovens estavam no outro veículo envolvido no acidente.

VÍDEOS: Reveja as reportagens dos telejornais da EPTV

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara.

pappa2200