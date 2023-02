Sete pessoas são presas em operação da Polícia Civil em Santos, SP

Um dos presos é suspeito de tentar matar um policial civil em agosto de 2022. Dezenas de policiais participaram da operação no bairro Rádio Clube, nesta terça-feira (7), em Santos. Polícia Civil realiza operação contra tráfico de drogas e para combater ataques contra PMs

Sete pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil realizada, nesta terça-feira (7), na Zona Noroeste de Santos, no litoral de São Paulo. Um dos presos é suspeito de tentar matar um policial civil em agosto de 2022. Outro estaria envolvido em um roubo a uma joalheria em São Vicente. Já os demais estão envolvidos com o tráfico de drogas e com a prática de estelionato.

Os policiais que participaram da ação são da Divisão de Investigações Criminais (DEIC), do Grupo de Operações Especiais (GOE), do Grupo Especial de Reação (GER) e do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra).

Mais de 40 de agentes participaram da operação. Eles chegaram à Rua do Caminho São José, na Zona Noroeste, por volta das 6h. Policiais da capital paulista também vieram, em diversas viaturas. Houve o apoio do helicóptero Pelicano, da Polícia Civil, e de pilotos de drones.

Polícia Civil realiza operação em Santos contra tráfico de drogas e para combater ataques contra agentes

Nina Barbosa/g1 Santos

Segundo o delegado da DEIC da Baixada Santista, Fabiano Barbeiro, a operação aconteceu para combater o tráfico de drogas e desarticular organizações criminosas, além de solucionar atentados contra policiais civis e militares.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de buscas e dois de prisão, além de cinco prisões em flagrante. “Uma delas [prisões], inclusive, é de um roubo a uma joalheria em São Vicente, que ocorreu em novembro do ano passado. E, uma tentativa de homicídio a um policial civil, que aconteceu em agosto de 2022. Também realizamos a prisão alguns indivíduos envolvidos no tráfico de drogas”, explicou ele.

A tentativa de homicídio contra o policial civil ocorreu no dia 31 de agosto de 2022. O agente estava fazendo uma ronda na Área Continental da cidade, junto com outro policial. Uma pedra foi jogada em direção a viatura, os policiais saíram do veículo e um deles foi atingido com um tiro na perna.

Já o assalto a joalheria aconteceu em novembro de 2022. Criminosos armados invadiram e balearam uma funcionária da Relojoaria a Suissa, no Brisamar Shopping, em São Vicente.

Além dos dois casos, suspeitos de participar de outro crime também foram identificados, segundo o delegado. “O homicídio recente, que ocorreu nesse ano, nós já tinhamos feito uma prisão no dia. E temos dois individuos, que foram já identificados, e hoje foram alvos de busca, porém não foram localizados”, disse Barbeiro.

Polícia Civil realizou operação na Zona Noroeste, em Santos, que resultou em sete pessoas detidas

Nina Barbosa/g1 Santos

O delegado ressaltou que a operação foi bem sucedida e que as ações integradas têm sempre um conjunto de alvos. As equipes também prenderam criminosos envolvidos com porte ilegal de arma. Três homens foram flagrados com material relacionado a estelionato, como cartões de crédito clonados.

Durante a operação, foram apreendidos: três armas, drogas, cadernos com anotações e contabilidade do tráfico de drogas, cartões bancários clonados e documentos falsos.

Policiais civis apreenderam drogas e diversas anotações e cadernos com a contabilidade do tráfico em Santos

Nina Barbosa/g1 Santos

