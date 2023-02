Sete pessoas são presas por desmanche de caminhonete em funilaria de Ribeirão Preto, SP

Ação ocorreu nesta terça-feira (7) em estabelecimento na zona Norte. Veículo havia sido furtado e seria levado para Goiás, diz PM. Peças de caminhonete desmanchada foram encontradas dentro de caminhão em Ribeirão Preto, SP

Valdinei Malaguti/EPTV

Equipes da Polícia Militar (PM) prenderam nesta terça-feira (7) sete pessoas por suspeita de desmanche de uma caminhonete em Ribeirão Preto (SP). A ação ocorreu em uma funilaria na Vila Carvalho, zona Norte da cidade.

De acordo com o tenente Felipe Carvalho, o veículo havia sido furtado e as peças seriam levadas a Goiás (GO). Os equipamentos estavam dentro de um caminhão estacionado no estabelecimento.

“Chegamos ao local e lá tinham sete indivíduos, e o veículo já estava todo desmanchado. Questionamos, primeiramente, o motorista do caminhão que informou que recebeu um valor para fazer um frete”, disse o tenente.

A caminhonete estava com a numeração suprimida, mas os agentes conseguiram localizar o proprietário do veículo.

“Fizemos uma consulta e a caminhonete não constou, até então, sendo um produto ilícito. Diligenciamos até o proprietário, que se deu conta que a caminhonete havia sido furtada”, contou Carvalho.

Os suspeitos, de acordo com o tenente, podem responder por três crimes: estelionato, receptação ou furto.

A quadrilha foi levada à Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto. As circunstâncias do furto não foram divulgadas.

Presos por desmanche de caminhonete furtada em Ribeirão Preto, SP, foram levados a delegacia no Centro

Valdinei Malaguti/EPTV

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Ferla