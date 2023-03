Sete pessoas são presas por prostituição infantil em Uruguaiana; meninas tinham entre 13 e 17 anos

Vítimas eram aliciadas através de redes sociais e aplicativos de mensagem. Investigação aponta existência de um esquema de prostituição infantil na cidade. Cinco menores de idade foram resgatadas. Fachada da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, em Uruguaiana

Henrique Dihl/RBS TV

Sete pessoas foram presas temporariamente na segunda-feira (13), em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, por suspeita de prostituição infantil e aliciamento de menores. Um dos suspeitos também é investigado por pornografia infantil.

De acordo com a Polícia Civil, foram resgatadas cinco meninas, com idades entre 13 e 17 anos, todas de Uruguaiana. Elas serão ouvidas pela polícia acompanhadas de seus responsáveis.

A investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Uruguaiana, coordenada pela Delegada Amanda Andrade, começou em outubro do ano passado e aponta que havia um esquema de aliciamento de menores.

Segundo a Polícia Civil, um homem mantinha contato com mulheres maiores de idade, já envolvidas com prostituição, com idades entre 21 e 35 anos, que aliciavam meninas menores de idade por meio de redes sociais e aplicativos de mensagem. Elas recebiam “comissão” pela prostituição infantil, que era comandada pelo homem. Ele deve ser investigado por favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de crianças e adolescentes, por pornografia infantil e por corrupção de menor.

As vítimas eram levadas até o local do crime. Segundo a polícia, elas não eram mantidas em alojamentos.

A prisão temporária dos suspeitos foi decretada por 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 e, ao final, ser convertida em preventiva (por tempo indeterminado). Elas estão detidas aguardando interrogatório.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Rienzo