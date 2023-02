sete-suplentes-tomam-posse-como-vereadores-em-porto-alegre

Parlamentares assumiram no lugar de eleitos para a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados em 2022. Dois nomes devem mudar, em razão de impasses na bancada do PT. Entrada da Câmara Municipal de Porto Alegre

Ederson Nunes/CMPA

Com a posse de deputados estaduais na terça-feira (31) e de deputados federais na quarta (1º), a Câmara Municipal de Porto Alegre ganhou sete novos vereadores. Os parlamentares assumiram no lugar daqueles que foram eleitos em 2022 para a Assembleia Legislativa e para a Câmara dos Deputados.

Ao menos cinco nomes já estão garantidos para permanecer na Câmara até o fim desta legislatura. No PT, há dois impasses (entenda abaixo).

Mudanças na Câmara

Vereadores empossados em Porto Alegre: Abgail Pereira, Alex Fraga, Reginete Bispo, Giovani Culau, Marcelo Bernardi, Marcelo Sgarbossa e Tiago Albrech

CMPA/Divulgação

Impasses no PT

A primeira suplente da bancada do PT é Reginete Bispo. A vereadora tomou posse nesta quarta estando em Brasília. Isso ocorreu porque ela também é suplente na Câmara dos Deputados e irá assumir uma cadeira no Congresso Nacional no lugar de Paulo Pimenta (PT), ministro da Secretaria de Comunicação do governo Lula. Em Porto Alegre, ela deve ser substituída por Carlos Comassetto.

“Em seguida, me licenciarei para assumir o desafio de deputada federal pelo PT-RS, na Câmara Federal”, diz.

O próximo suplente na lista do Partido dos Trabalhadores é Marcelo Sgarbossa. O vereador, que foi empossado na quarta, está sem partido. Eleito em 2020 pelo PT, ele migrou para o Partido Verde em meio às negociações para a formação de uma federação partidária entre as siglas.

Sgarbossa tentou voltar para o PT, a fim de preservar a cadeira ao partido pelo qual se elegueu. Contudo, o diretório municipal da legenda impugnou o pedido de filiação do vereador a pedido dos suplentes Adeli Sell e Everton Gimenis.

“A decisão da executiva pelo acatamento do pedido de impugnação leva em conta as alegações contidas pelos requerentes acerca do rompimento do compromisso de fidelidade partidária”, afirma, em nota, o PT de Porto Alegre.

O tema será discutivo nas instâncias superiores da sigla.

“Sigo com minha filiação partidária em apuração e temporariamente sem partido”, afirma Sgarbossa.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

Vittorio Rienzo