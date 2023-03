Setor agropecuário fecha mais de 800 vagas de emprego no RN em janeiro, aponta Caged

Estado apresentou alta de contratações em outros setores, mas terminou mês com saldo de 24 postos de trabalho formal fechados. Carteira de Trabalho

O Rio Grande do Norte teve mais demissões que contratações ao longo do mês de janeiro de 2023, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do governo federal, divulgado nesta quinta-feira (9).

O estado apresentou saldo negativo de 24 postos de trabalho com carteira assinada no primeiro mês do ano. Essa é a diferença entre o número de contratações (15.546) e demissões (15.570) no período.

O principal setor responsável pela baixa de empregos foi a Agropecuária. Em janeiro, as empresas do segmento fecharam 825 postos de trabalho. Foram oficializadas apenas 316 contratações contra 1.141 demissões.

Outro setor que fechou vagas foi o comércio, que terminou o mês com 175 trabalhadores a menos.

Embora os demais setores econômicos tenham apresentado alta nas contratações, elas não foram suficientes para cobrir o número de postos de trabalho fechados pelos demais.

A maior parte das novas vagas criadas são do setor de Serviços, que teve 670 novos empregos. A Construção Civil contratou 267 pessoas a mais e a indústria teve saldo positivo de 39 contratações.

O estado tem um “estoque” de 458.310 pessoas contratadas com carteira assinada.

A baixa de empregos localmente contraria o resultado nacional. No Brasil, foram criados 83 mil novos empregos formais em janeiro.

O estado já havia fechado dezembro com mais de 3 mil vagas fechadas. Na comparação com o mês de janeiro de 2022, o prejuízo foi menor. No ano passado, o mês de janeiro registrou queda de 2.412 vagas. Já em janeiro de 2021, o estado teve saldo positivo de 1,8 mil vagas.

Menos vagas para mulheres

Janeiro terminou com saldo negativo de empregos principalmente para as mulheres. No período, 5.392 mulheres foram contratas e 5.525 foram demitidas. Isso representa menos 133 postos de trabalho para mulheres.

No caso dos homens, foram registrados 10.154 contratações e 10.045 demissões – ou seja – um saldo positivo de 109 vagas.

No geral, a maior baixa ocorreu entre trabalhadores com ensino fundamental incompleto (363 vagas fechadas). O melhor saldo positivo foi para trabalhadores com ensino médio completo (335), mas trabalhadores com ensino superior incompleto e completo também tiveram saldo positivo.

Vito Califano