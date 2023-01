Setor cultural de São Carlos faz reunião para discutir uso de R$ 2 milhões da Lei Paulo Gustavo

Recursos devem ser solicitados pelo poder municipal e 75% são para projetos do audiovisual. Artistas reivindicam derrubada de vetos às leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc em audiência pública na Comissão de Cultura da Câmara.

Reprodução/Redes sociais

O Fórum Permanente de Cultura de São Carlos (SP) irá realizar, na segunda-feira (30), uma reunião on-line para discutir o pedido e a utilização dos recursos disponíveis pela Lei Paulo Gustavo.

O encontro ocorre a partir das 19h e é aberto a agentes culturais e trabalhadores do setor. O link para a reunião virtual será disponibilizado no grupo de WhatsApp do Fórum Permanente de Cultura de São Carlos. A solicitação pode ser feita pela página do grupo no Instagram.

Também participarão da reunião o diretor de Artes e Cultura, Carlos Alberto Caromano, segundo a prefeitura.

São Carlos deverá receber cerca de R$ 2 milhões, dos quais 75% são para projetos do setor audiovisual e 25% para outras linguagens artísticas e manifestações culturais

O encontro contará com a participação de Caio Cesaro, sócio-fundador da EduCriativa e Coordenador de Parcerias e Novos Negócios do Polo Audiovisual do Velho Oeste. Ele irá apresentar quais os principais pontos a serem debatidos com a sociedade civil, na etapa de implantação da legislação, compartilhando também experiências sobre a construção e execução de políticas públicas para a cultura.

Lei Paulo Gustavo

Paulo Gustavo desfilo como dona Hermínia, na São Clemente, no carnaval de 2013

Marcos Serra Lima/G1

A Lei Complementar 195, a Lei Paulo Gustavo (LGP) foi criada para mitigação dos impactos sociais e econômicos da pandemia de Covid-19 e estabelece a obrigatoriedade do repasse de aproximadamente R$ 3,86 bilhões do Fundo Nacional de Cultura (FNC), para que estados e municípios fomentem atividades culturais.

A promulgação da Lei ocorreu em 8 de julho de 2022, após o Congresso Nacional derrubar o veto do então presidente Jair Bolsonaro (PL).

A execução dos recursos, inicialmente prevista para ocorrer até o fim de 2022, foi prorrogada até 31 de dezembro de 2023, após decisão do Supremo Tribunal Federal.

