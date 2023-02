Setor hoteleiro do RN espera ocupação de quase 100% no Carnaval

Expectativa foi divulgada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis no estado. Morro do careca Hotel hotelaria movimentação hoteleira turistas Praia de Ponta Negra, em Natal RN RIo Grande do Norte

Sérgio Henrique Santos/Inter TV Cabugi

O setor hoteleiro do Rio Grande do Norte espera atingir quase 100% de ocupação no período de Carnaval em 2023. A expectativa foi divulgada nesta segunda-feira (6) pelo presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-RN), Abdon Gosson.

“A expectativa é muito boa. Diferente de anos anteriores e até mesmo de antes da pandemia. Como sempre, o carnaval é um dos maiores feriados do Brasil para o turismo. E nossa hotelaria estará quase 100% cheia. Porém com uma diferença: neste ano o nosso destino está mais bem vendido”, afirmou em entrevista ao Bom Dia RN.

Segundo Abdon, embora o setor também tenha registrado altos níveis de ocupação de leitos nos últimos anos, os preços praticados estavam defasados.

“Precisávamos ter preços melhores, não abusando do turista, porém com preços que possam ajudar a retomada do setor”, disse.

Os principais destinos do estado são Natal; Pipa, em Tibau do Sul; São Miguel do Gostoso; e Galinhos, que, segundo o empresário, está despontando como um novo atrativo potiguar.

De acordo com a ABIH-RN, o setor turístico é responsável por 120 mil empregos diretos no Rio Grande do Norte. Ao todo, segundo ele, 300 mil pessoas vivem exclusivamente de atividades relacionadas ao turismo, no estado, dentro de 52 segmentos diferentes.

O presidente da entidade ainda afirmou que, após a pandemia, houve uma retomada da geração de empregos no estado.

“Todos os colaboradores que perderam seus empregos na pandemia foram recontratados. Muitos naqueles hotéis onde trabalhavam antes, nos restaurantes onde trabalhavam antes. Estão de volta. É muito bom quando a gente vê o destino cheio, aquecido como está agora, porque a gente vê as pessoas levando seu sustento para sua casa com mais tranquilidade, com mais dignidade, com mais segurança”, argumentou.

O presidente ainda lamentou a atual situação do Aeroporto de Natal, que deverá passar por um processo de relicitação neste ano, e afirmou que espera que a nova empresa que será contratada para administrar o terminal invista na atração de novos voos e serviços ao turista.

Gosson também ressaltou a necessidade de o poder público colaborar com investimentos estruturais, como construção e reforma de estradas, para atração de novos equipamentos e atrativos, a fim de fazer com o que o turista volte ao estado.

“Precisamos ter novos atrativos no nosso destino e isso só é viabilizado com ajuda do governo do estado e dos municípios”, considerou. Abdon cobrou mais segurança e serviços de limpeza pública nos corredores turísticos.

Ufficio Stampa