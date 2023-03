Setores cerâmico e sucroenergético querem trocar 50% do gás natural por biometano até 2030

Projeto inédito e ambientalmente mais sustentável foi apresentado, nesta sexta-feira (3), na sede da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (Aspacer) em Santa Gertrudes (SP). De olho na sustentabilidade, setor cerâmico de Santa Gertrudes irá utilizar gás biometano

Os setores cerâmico e sucroenergético se uniram para anunciar nesta sexta-feira (3), em Santa Gertrudes (SP), um projeto inédito para a substituição do gás natural nos fornos das fábricas pelo biometano, uma alternativa mais sustentável.

A ideia é que até 2030 seja possível suprir 50% da demanda energética das empresas com o biogás.

Biometano

Indústrias ceramistas da região vão usar biometano

O anúncio foi feito em um evento na sede da Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento (Aspacer), em Santa Gertrudes.

O município é conhecido pelas indústrias de cerâmica e também pelas consequências ambientais causadas pela presença delas, principalmente na qualidade do ar.

A medida, um marco de transição para a chamada energia verde, pode ajudar a amenizar esses impactos, trazendo benefícios econômicos, ambientais e energéticos.

“Biometano é um gás mais puro e tratado. Uma fonte de energia mais limpa, no qual o setor cerâmico vai se ancorar para produzir todo um processo de descarbonização, [com] menos emissões de CO² no processo produtivo”, disse o diretor de relações institucionais da Aspacer, Luís Fernando Quilici.

O diretor de relações institucionais da Aspacer, Luís Fernando Quilici, durante evento em Santa Gertrudes

Economia e meio ambiente

Quilici explicou que, com o tempo, o setor deve deixar de depender do gás natural, que muitas vezes é importado e os preços internacionais influenciam no aspecto econômico.

“Tem também o aspecto ambiental, porque ele vai substituir o gás natural, um energético de transição da produção fóssil para a renovável. Usando o biometano damos um passo além, no sentido da descarbonização do setor, privilegiando o desenvolvimento sustentável”, destacou.

Com a assinatura do acordo, os setores vão operacionalizar os instrumentos necessários para viabilizar o uso do biometano nas fábricas de revestimento cerâmico a partir de 2025.

“Nós já temos um grupo de cerâmicas alinhadas com esse processo e, portanto, a partir de 2025, a ideia é que comecemos a fazer a transformação da utilização do gás natural para o biometano. Chegando em 2023, se tudo der certo, [ter] uma substituição do gás natural pelo biometano em 50%”, disse o diretor.

