Sette anni fa l’omicidio di Berta Cáceres, simbolo delle lotte ambientaliste

Era la notte tra il 2 e il 3 marzo 2016, quando un commando di sicari armati faceva irruzione in una casa di La Esperanza, nel dipartimento di Intibucá, a ovest della capitale dell’Honduras (Tegucigalpa) e sparava a morte alla leader ambientalista Berta Cáceres.

Attivista honduregna, Cáceres è nota in tutto il mondo per essersi battuta contro la costruzione di una maxi diga sul Río Gualcarque, fiume sacro al popolo indigeno dei Lenca, etnia tra le più antiche del Mesoamerica. Una battaglia che nel 2015 le valse il Goldman Environmental Prize, ma che pagò con la vita solo un anno dopo quella vittoria.

La storia che ha condotto all’omicidio di Cáceres comincia ancora prima del colpo di Stato del 2009, a seguito del quale il governo dell’Honduras intensificò la privatizzazione di fiumi e terreni, approvando centinaia di progetti di dighe in tutto il Paese che sradicarono intere comunità.

Tra questi progetti figurava la diga di Agua Zarca, un piano congiunto per la produzione di energia idroelettrica della società honduregna Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) e del colosso cinese Sinohydro, la società costruttrice di dighe più grande del mondo. La diga, che vedeva tra i suoi finanziatori anche l’International Finance Corporation (IFC), braccio del settore privato della Banca Mondiale, sarebbe dovuta sorgere sul fiume Gualcarque, nel territorio dei Lenca.

Nel 2006 la costruzione di Agua Zarca venne approvata senza consultare il popolo indigeno, violando così la convenzione internazionale 169 O.I.T. sul diritto al consenso previo e informato dei popoli indigeni. Con la costruzione della diga, i Lenca avrebbero visto interrotto il proprio approvvigionamento di acqua, di cibo e di medicinali e, insieme a questi, avrebbero visto negato il loro diritto alla sussistenza.

Mossa da tali soprusi Cáceres, una donna appartenente alla popolazione dei Lenca e che nel 1993 aveva co-fondato il Consiglio nazionale delle organizzazioni popolari e indigene dell’Honduras (COPINH) per i diritti della sua comunità, avviò la sua campagna contro la diga di Agua Zarca.

Insieme al COPINH, presentò denunce alle autorità governative, portando con sé rappresentanti della comunità in viaggio verso la capitale Tegucigalpa, riuscendo infine a sottoporre la sua causa alla Commissione interamericana per i diritti umani. Presentò inoltre ricorsi contro i finanziatori del progetto, come l’International Finance Corporation (IFC).

Alla guida del COPINH, nel 2013 Cáceres organizzò un blocco stradale all’ingresso del cantiere della diga, per impedire i lavori. Con un sistema molto organizzato per tenersi costantemente aggiornati e in allerta, i Lenca riuscirono a mantenere una presenza costante e pacifica per un anno, alternandosi nel presidio, settimana dopo settimana, con amici e familiari.

Il blocco resistette per più di un anno a molteplici tentativi di sgombero e attacchi violenti da parte dei militari, che il 15 luglio del 2013 aprirono il fuoco contro i manifestanti, uccidendo un membro del COPINH, Tomás García, e ferendone altri.

Alla fine di quello stesso anno la Sinohydro rescisse il contratto con DESA, additando come motivazione la resistenza e l’indignazione della comunità indigena dopo la morte di Tomás.

Allo stesso modo, anche l’IFC ritirò i suoi finanziamenti, dicendosi preoccupata per le violazioni dei diritti umani.

Nel 2015 la Desa decise allora di spostare il cantiere, pur restando in territorio Lenca, e trovò nuovi investitori: il Banco di Sviluppo Olandese FMO, il Banco Finlandese FinnFunnd e la società tedesca Siemens. Con loro anche l’istituto di credito Honduras-Ficohsa, guidato da Camilo Atalche, membro di una delle famiglie più potenti dell’Honduras, il clan Atala.

Di fronte al nuovo vecchio progetto, Berta e il COPINH continuarono la loro battaglia, fino a quando, dopo ripetute minacce e intimidazioni, non venne barbaramente uccisa nella sua casa a La Esperanza, di fronte agli occhi dell’amico Gustavo Castro Soto, direttore della Ong Otros Mundos.

Gustavo, che si trovava a La Esperanza per incontrare un’ottantina di persone e discutere con loro di alternative al progetto idroelettrico, ricorda così l’amica: “Berta aveva una straordinaria capacità di analisi della complessità, e sapeva leggere la condizione dei popoli indigeni in relazione al capitalismo, al debito estero, ai trattati di libero commercio, e al ruolo di strumenti e meccanismi multilaterali come l’Organizzazione mondiale del commercio”.

Nel 2019 sette persone sono state condannate per l’omicidio di Caceres, tra cui alcuni ex membri dell’esercito e un dirigente di DESA. A questi si aggiunge Roberto David Castillo, ex presidente dell’azienda elettrica honduregna Desarrollos Energéticos (DESA), che l’anno scorso è stato condannato a 22 anni di carcere per l’omicidio.

Con la sua azione prima e con la sua uccisione poi, Berta Cáceres è diventata il simbolo dei pericoli e delle difficoltà che gli attivisti ambientali devono affrontare per difendere le loro terre da un sistema capitalista che usa la forza per appropriarsi delle loro risorse naturali. E questo è ancora più vero nel caso dell’Honduras, dove, secondo quanto riportato dal Global Witness che monitora la sicurezza degli attivisti in tutto il mondo, tra il 2010 e il 2017 sono stati ammazzati 120 militanti.

