Seu Jorge e Alexandre Pires fazem show da turnê ‘Irmãos’ em Natal

Alexandre Pires e Seu Jorge trazem a Natal a já consagrada turnê “Irmãos”, no dia 25 de maio, no Teatro Riachuelo. A venda de ingressos foi iniciada pela internet e na bilheteria do teatro.

A parceria entre dois dos mais populares artistas brasileiros no palco resultou na conquista do “Melhor Show” no Prêmio Multishow 2022.

Durante mais de duas horas, os artistas prometem esbanjar simpatia e carisma ao desfilar um repertório repleto de clássicos de suas carreiras, sucessos do samba e do pagode, além de relembrar grandes nomes da música brasileira como Tim Maia e Renato Russo, do Legião Urbana

“Irmãos” é uma verdadeira homenagem à amizade e à história entre Seu Jorge e Alexandre Pires, que colocaram em prática o antigo sonho de uma parceria musical.

O projeto nasceu durante a pandemia, após os artistas protagonizarem uma das lives mais assistidas no YouTube, que atualmente soma quase 20 milhões de views.

A dupla decidiu levar o show para os palcos e esta tour soma mais de 35 performances, sempre com ingressos esgotados.

O espetáculo é bem informal, intimista e conduz os fãs a caírem no samba e pagode, entre bate-papo sempre num tom descontraído e alegre, que caracteriza as conversas entre amigos.

