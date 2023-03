Seu Jorge e Gabriela Rocha fazem parte da programação musical do aniversário de 168 anos de Aracaju; confira

O evento acontece nos dias 17 e 18 de março na praça dos mercados centrais. Seu Jorge e Gabriela Rocha

Os 168 anos de Aracaju serão comemorados com programação musical, na praça dos mercados centrais. O evento acontece na data do aniversário, 17 de março, com artistas como Seu Jorge, e no dia 18, voltado ao público gospel, com atrações como Gabriela Rocha.

Confira a programação

17 de março

20h30 – Coletivo sergipano Mulheres no Samba

22h – Seu Jorge

23h30 – Xande de Pilares

18 de março

20h10 – Gabriela Rocha

21h40 – Banda Som e Louvor

Vittorio Rienzo