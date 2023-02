Sevandija: vice-presidente do STJ suspende anulação de escutas telefônicas em Ribeirão Preto, SP

Além de aprovar validade de recurso extraordinário, a ser apreciado pelo STF, Og Fernandes derrubou, provisoriamente, decisão que afetava interceptações usadas em 12 processos da força-tarefa. O ex-secretário de Administração de Ribeirão Preto Marco Antonio dos Santos na Justiça Federal

Reprodução/EPTV

O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Og Fernandes suspendeu, em caráter liminar, uma decisão anterior do órgão que anulava as provas obtidas por meio de interceptações telefônicas na Operação Sevandija, que revelou um esquema de corrupção na Prefeitura de Ribeirão Preto (SP) em 2016.

A suspensão, que ao menos temporariamente revalida essas evidências, foi autorizada na segunda-feira (6) na apreciação da validade de um recurso extraordinário apresentado pelo Ministério Público, antes de o documento ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Nele, a Promotoria questionou um habeas corpus anteriormente obtido pelo ex-secretário municipal de Administração, e um dos réus da Sevandija, Marco Antonio dos Santos, que atingia diferentes ações resultantes da força-tarefa, que condenou secretários, vereadores, advogados, empresários e a então prefeita Dárcy Vera, na época filiada ao PSD.

O g1 tenta localizar os advogados de Marco Antonio dos Santos nesta terça-feira para repercutir a decisão.

O ministro Og Fernandes, vice-presidente do STJ

Nelson Jr./ASCOM/TSE

A decisão da Sexta Turma do STJ que, em setembro de 2022, derrubou as interceptações telefônicas da Sevandija, tinha como principal base o argumento de que não houve fundamentação nas decisões da Justiça de Ribeirão Preto que possibilitaram o prolongamento das escutas dos investigados.

Desde então, os processos afetados passaram a ser levados à primeira instância para nova apreciação de provas – antes de o atual juiz assumir os processos, outros cinco designados alegaram suspeição. Nessa nova etapa, medidas cautelares contra os réus da força-tarefa foram derrubadas, incluindo a prisão de Sandro Rovani, ex-advogado do Sindicato dos Servidores de Ribeirão Preto.

O que o MP alegou?

Em meio a esse trâmite, a Promotoria entrou com um recurso extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas que antes precisava ter a validade apreciada pelo presidente ou vice-presidente do STJ.

Nela, o MP alegou que as decisões judiciais que deferiram as interceptações estavam suficientemente fundamentadas, com instrução de relatórios circunstanciados da Polícia Federal ou de analistas do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), ainda que de forma sucinta.

Além disso, o Ministério Público defendeu ser necessário o efeito suspensivo para evitar o desfazimento de provas e medidas cautelares de ao menos 12 processos criminais.

Segundo o Gaeco, a anulação das interceptações pode colocar em questão o bloqueio de 120 imóveis, 200 veículos e R$ 71 milhões obtidos com empresas e pessoas investigadas por acordos de colaboração.

“A força-tarefa da ‘Operação Sevandija’ foi capaz de desvendar e desarticular pelo menos quatro escandalosos esquemas criminosos dentro da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto/SP, marcados por indicação de terceirizados em troca de apoio político, fraudes licitatórias no departamento de águas e na aquisição de catracas para escolas e o conluio para prática de peculato e corrupção com advogados e a entidade sindical, a revelar que a corrupção se tornou um método de governança na época dos fatos”, reforçou o MP no recurso.

Qual foi o entendimento do ministro?

Ao analisar o pedido, Og Fernandes, do STJ, não só considerou que o recurso extraordinário deve ser levado ao STF, como também acatou um pedido liminar de efeito suspensivo do habeas corpus.

Ele entendeu que, em função das discussões em torno da nulidade das escutas, há um risco irreparável ou de difícil reparação no futuro.

“Convém registrar que tal deferimento pressupõe a presença cumulativa da possibilidade de êxito do recurso e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação decorrente de demora no deslinde do processo. No caso, estão suficientemente demonstrados os requisitos necessários à concessão da medida”, argumentou o vice-presidente do STJ.

O que acontece a partir de agora?

Com a decisão do vice-presidente do STJ, o recurso extraordinário agora deve ser apreciado pelo STF, ainda sem data definida.

Além disso, com o efeito suspensivo da anulação das escutas telefônicas, essas provas voltam a ter validade perante a Justiça, ao menos temporariamente.

Medidas cautelares e prisões eventualmente derrubadas desde então poderão ser revertidas, mas não de forma automática.

Vittorio Rienzo