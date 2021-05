sex-and-the-city-dopo-black-lives-matter-e-#metoo:-ecco-a-voi-run-the-world

Quattro amiche, New York sullo sfondo (questa volta, però, siamo ad Harlem), relazioni complicate di cui discutere con un drink in mano. La nuova serie di Starzplay rivisita in chiave black le avventure di Carrie e & Co

Whitney Greene è a un passo dal matrimonio ma è tormentata dai sensi di colpa e dai dubbi perché “si è concessa” una notte di sesso con un altro uomo. Ella McFair non si è ancora ripresa dal mancato successo del suo libro e considera il suo lavoro per una rivista on line, l’Hot Tea Digest, un ripiego al di sotto delle sue capacità. Renee Ross è una divorzianda dedita quasi unicamente alla carriera (e sembra che tutto proceda per il meglio, ma…). Sondi Hill ha una relazione che sembra solida con un docente della sua stessa Università (che, però non si sente di rivelare pubblicamente per paura di passare per una raccomandata) ma fa fatica a gestire il suo ruolo di sostituto materno nei confronti della figlia di lui.

Quattro amiche. Come quattro erano le protagoniste di Sex and The City, la serie alla quale Run The World, dal 16 maggio su Starzplay, fa esplicito riferimento (a un certo punto una di loro dice: “È il mio Big”, citando proprio l’eterno fidanzato on and off di Carrie Bradshaw). Ma siccome sono passati quasi 20 anni da Sex and The City, oggi le protagoniste di Run The World sono tutte “black” e vivono ad Harlem che, da tempo, è diventato un posto cool. La serie, volontariamente o no, entra nel dibattito sulla rappresentazione dei neri in tv e al cinema.

Molti afro-americani contestano il fatto che la loro comunità debba essere per forza raccontata attraverso la lente del razzismo: storie di soprusi, povertà, umiliazioni. Sono passati solo 10 anni, eppure, un film, come The Help che ottenne un enorme successo di pubblico e di critica, finirebbe sulla graticola dei social: un gruppo di donne nere che lavorano come domestiche e cameriere nelle case dei ricchi bianchi e che vengono “riscattate” dall’inchiesta di una bianchissima giornalista (Emma Stone) otterrebbe, da parte della comunità nera americana, un’accoglienza simile a quella riservata tre anni fa a Green Book (alla cerimonia degli Oscar, il regista Spike Lee era sul punto di andarsene).

La stessa Viola Davis, una delle attrici protagoniste di The Help, successivamente ha espresso qualche dubbio sulla storia che, secondo lei, era stata “addomesticata” per compiacere il gusto di un pubblico caucasico, il genere che va al cinema, vede una storia del genere e si sente meglio per aver provato un sentimento di empatia (Come dire: “io sono bianco, ma sono buono, sono liberal”). Run The World, da questo punto di vista, sembra appartenere a un altro mondo: gli stereotipi sui neri sono sostituiti da “inside joke” dei protagonisti. E il movimento Black Lives Matter viene citato direttamente e indirettamente. I personaggi sono orgogliosamente consapevoli della loro appartenenza e, nei dialoghi, con la leggerezza della commedia, i temi sociali affiorano di continuo (“per i bianchi noi siamo invisibili”).

Al tempo stesso, Run The World affonda le sue radici nel movimento #MeToo. Rispetto a Sex and The City, i personaggi femminili sono più emancipati. Nel senso che le loro traiettorie non dipendono dalla presenza maschile, che si tratti di amore così come dell’avventura di una notte. Di sesso ce n’è e parecchio, ma manca la rivendicazione di una libertà di scelte e comportamenti che viene data per scontata.

Nella prima stagione, inoltre, a rafforzare la prevalenza femminile del cast, c’è anche l’attrice e attivista Lgbt Rosie O’Donnell, che interpreta Nancy Josephson, la la psicoterapista alla quale tutte e quattro le amiche ricorrono per cercare di risolvere i loro problemi esistenziali. La serie è leggera e piacevole da guardare, soprattutto per un pubblico femminile. La parte fashion può essere un plus per chi ha una passione per i cambi di abito (Le protagoniste ne cambiamo in una settimana più di quanti la maggior parte di noi in 6 mesi), oppure infastidire chi percepisce come falso l’eccesso di glamourizzazione di New York.

La città è la quinta protagonista della serie. Ripresa con affetto per farla luccicare il più possibile con panoramiche dall’alto, immagini dello skyline, scorci di Central park. Tutto considerato, è altamente probabile che ci sarà una seconda stagione. E una terza, e così via.