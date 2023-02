Sexto novo radar de fiscalização eletrônica na Avenida das Amoreiras entra em operação, em Campinas; veja todos os pontos

Dos 18 novos pontos de radares na metrópole, 17 estão em operação. Radar restante fica na Avenida John Boyd Dunlop, mas não foi divulgado quando ele começa a funcionar. Avenida das Amoreiras ganha novo radar de fiscalização eletrônica, em Campinas

Johnny Inselsperger/EPTV

A Avenida das Amoreiras, uma das mais movimentadas e com alto índice de acidentes em Campinas (SP), está com mais um ponto de fiscalização eletrônica de velocidade. O sexto novo radar começou a funcionar nesta quinta-feira (2), segundo a Empresa Municipal de Desenvolvimento (Emdec) informou ao g1 nesta sexta (3).

O equipamento para aferir e registrar motoristas que ultrapassarem a velocidade de 50 km/h fica no cruzamento da avenida com a Rua Martinópolis, no sentido bairro-Centro. Assim como os demais radares novos da avenida, ele também registra avanço de semáforo vermelho e parada sobre a faixa de pedestres.

Onde estão os novos radares na Amoreiras

Avenida das Amoreiras (sentido bairro – Centro) x Rua Martinópolis

Avenida das Amoreiras (sentido bairro-Centro) x Avenida Dom Joaquim Mamede da Silva Leite

Avenida das Amoreiras (sentido Centro-bairro) x Rua Las Casas dos Santos

Avenidas das Amoreiras (sentido bairro-Centro) x Rua Dr. Francisco Pompeu

Avenida das Amoreiras (sentido bairro-Centro) x Avenida Francisco de P. O. Nazaré

Avenida das Amoreiras (Centro x bairro) x Avenida Francisco de Paula Oliveira Nazaré

Radares de fiscalização de velocidade na Avenida Amoreiras, em Campinas

Johnny Inselsperger/EPTV

Dos 18 novos radares, resta 1

No total, Campinas passou a ter 144 pontos de fiscalização eletrônica desde o novo edital e consórcios contratados pela prefeitura no ano passado.

Dezoito destes são novos pontos – locais com alto índice de acidentes -, sendo que 17 entraram em operação e resta um, que aguarda a ligação elétrica da CPFL, informou a Emdec. A data para começar a funcionar não foi divulgada.

“No último ponto restante, na Avenida John Boyd Dunlop (Centro – bairro) x Estação Rossin, os equipamentos estão instalados e aferidos, restando a etapa de energização, a ser cumprida pela CPFL Energia (Companhia Paulista de Força e Luz). A Emdec e o consórcio responsável pelas instalações estão monitorando diariamente essas demandas junto à CPFL.”, disse em nota.

Os demais 126 pontos monitorados da cidade estão tendo os equipamentos substituídos pelos do novo consórcio, sem prejuízo das fiscalizações, segundo a Emdec.

Radar de fiscalização eletrônica de velocidade na Avenida John Boyd Dunlop, em Campinas

Johnny Inselsperger/EPTV

Novos radares já em funcionamento

Avenida Ruy Rodriguez (sentido bairro-Centro), 230 m posterior da Rodovia dos Bandeirantes

Avenida John Boyd Dunlop (sentido bairro-Centro) x Rua Heitor Lacerda Guedes

Avenida das Amoreiras (sentido bairro-Centro) x Avenida Dom Joaquim Mamede da Silva Leite

Avenida Ruy Rodriguez (sentido bairro-Centro) x Avenida Arymana

Avenida John Boyd Dunlop (sentido Centro-bairro) x Rua Achiles Bertoldi

Avenida das Amoreiras (sentido Centro-bairro) x Rua Las Casas dos Santos

Avenidas das Amoreiras (sentido bairro-Centro) x Rua Dr. Francisco Pompeu

Avenida das Amoreiras (sentido bairro-Centro) x Avenida Francisco de P. O. Nazaré

Avenida das Amoreiras (Centro x bairro) x Avenida Francisco de Paula Oliveira Nazaré

Rua Piracicaba (sentido bairro-Centro) x Rua Luis Marcelino Guerneli

Avenida John Boyd Dunlop (sentido bairro-Centro) posterior à Estação Aurélia

Avenida John Boyd Dunlop (sentido Centro-bairro) anterior à Estação Aurélia

Avenida John Boyd Dunlop (sentido bairro-Centro) 40 metros posterior à Rua Ernesto Carlos Reiman

Avenida Camucim (sentido Centro-bairro) x Rua Aba

Avenida John Boyd Dunlop (bairro – Centro) x Rua Achiles Bertoldi.

Rua Piracicaba (Centro – bairro) x Rua Indaiatuba

Avenida das Amoreiras (sentido bairro – Centro) x Rua Martinópolis

Onde estão todos os 144 radares de Campinas

Ao todo, 144 endereços têm radares em Campinas – confira abaixo nas tabelas interativas.

VÍDEOS: confira outros destaques da região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

pappa2200