SFIDA A COLPI DI CAPPELLO NEL BAGNO MARIA, IL COPRICAPO DELL’ESTATE E’ DELLA PRESIDENTESSA DELLA DIMIAN

La Sfida era stilosa e divertentissima allo stesso tempo. Al bagno Santa

Maria si è tenuto il concorso “ Wear a Hat” dedicato al cappello più

originale da indossare per le serate in spiaggia. E nella sfida tra

giovani e meno giovani, tra maxi tese, copricapi coloratissimi, panama

eccentrici e ogni tipo di addobbo, c’è stata una vera sfilata di

stravaganza alla stregua di Royal Ascot. Ad aggiudicarsi il

primo premio assoluto (in palio un pranzo per due persone proprio allo

stabilimento Santa Ma-

ria) è stata la presidentessa della

multinazionale di giocattoli Dimian, che proprio del suo settore ha

fatto un motivo di (vincente) ispirazione. Il suo cappello,preparato

apposta per l’occasione, ha conquistato per unicità: a campeggiare

infatti la bambola Nena realizzata appositamente per il comune di Forte

dei Marmi e ideata per raccogliere fondi a sostegno delle associazioni

locali.

Non potevano mancare all’ evento l’imprenditore Simone Molinari titolare della società www.ilsognobellagio.it , da sempre impegnato nel sociale e in attività di beneficenza insieme

a Michael Rothling, ideatore del “Monopoly” di Forte dei Marmi. Inoltre a questo evento erano presenti

anche i suoi amici, Michela Dipietromaria, Manuel

Brolli e Gianluca di Casale.

