Partiranno oggi e lunedì alla volta di Mosca, sfidando l’Europa e le sanzioni, per vendere le scarpe e cercare di far sopravvivere le proprie aziende. Sono gli imprenditori che attraverso la Serbia, la Turchia o Dubai arriveranno nella capitale russa per partecipare alla fiera Obuv Mir Kozhi in programma da martedì 26 a venerdì 29 all’Expocentre.

L’articolo Sfidano l’Europa e le sanzioni: i calzaturieri partono oggi per la fiera di Mosca. proviene da Grandeinganno.