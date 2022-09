Sfogliata alla parmigiana, l’idea salva cena super semplice e veloce con la pasta sfoglia già pronta. Più buona della parmigiana

Sfogliata alla parmigiana è una idea facile e veloce per una cena dell’ultimo momento ma soprattutto super golosa, sarà infatti anche più buona della classica parmigiana di melanzane. Vediamo quindi come prepararla. Leggete anche altre golose RiCETTE CON LA PASTA SFOGLIA oppure delle saporite RICETTE A BASE DI MELANZANE

Sfogliata alla parmigiana, Ingredienti

sale q.b.

formaggio galbanino a fette

2 rotoli di pasta sfoglia rettangolari

250 g. di passata di pomodoro

olio extra vergine d’oliva q.b.

1 melanzana e mezza di quelle nere

1 ciuffetto di basilico fresco tritato

parmigiano reggiano grattugiato

un tuorlo d’uovo ( per spennellare)

Sfogliata alla parmigiana, Procedimento

Iniziamo a preparare la nostra Sfogliata alla parmigiana preparando primo di tutto le melanzane. Quindi laviamole, tagliamo le due estremità, asciughiamole e tagliamole a fettine, cercando di mantenere lo stesso spessore, se potete usare una mandolina ancora meglio. Per una versione più light grigliamo le fettine di melanzane su entrambi i lati con una piastra bollente, per la versione classica invece friggiamole in abbondante olio di semi di arachidi. La scelta è a piacere e sarà in ogni caso molto buona ugualmente.

Nel frattempo mettiamo la passata di pomodoro in una ciotola e conditela con dell’olio extra vergine di oliva, aggiustiamo di sale, e lasciamo a riposare qualche minuto. Quindi srotoliamo la pasta sfoglia su una teglia da forno, e cospargiamola di sugo di pomodoro stendendo con un cucchiaio. Quindi adagiate sopra le melanzane, altra passata di pomodoro, un filo d’olio evo, le fette di gabanino ( oppure la mozzarella o il fior di latte tagliato a pezzetti), foglie di basilico fresche spezzettate e una abbondante spolverata di parmigiano reggiano grattugiato.

Ricoprite il tutto con un altro rotolo di pasta sfoglia mettendola in modo che le estremità combacino alla perfezione in modo da poter unire tutti e 4 i bordi pizzicandoli con le dita e chiudendo bene. Spennellate la pasta sfoglia con un tuorlo d’uovo sbattuto e praticate qualche forellino con l’aiuto di una forchetta. Infornate la Sfogliata alla parmigiana a 180° per mezz’ora circa o comunque fino a che la superficie non sarà bella dorata. Toglietela quindi dal forno e lasciate che si intiepidisca prima di servire tagliandola a fettine, ben calda e filante. Buon appetito!

