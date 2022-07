sfogliata-garden,-leggera-e-croccante:-un-meraviglioso-giardino-per-accompagnare-salumi-e-formaggi

Saporita e profumata, la sfogliata garden è un rustico reso unico da una decorazione sulla superficie, che rappresenta uno splendido giardino di erbe aromatiche, fiori edibili e verdure: a tavola tutti rimarranno stupiti dalla bellezza e bontà della sfogliata garden!

Consiste in una versione semplice e veloce della focaccia giardino, realizzata con una base di pasta sfoglia in sostituzione della focaccia, è perfetta da servire in un aperitivo, pranzo, o per una merenda gustosa, per accompagnare formaggi o salumi.

Tutti ne vanno pazzi sui social: la focaccia garden art è il trend culinario ed artistico del momento, la tela di un quadro su cui disegnare paesaggi e giardini utilizzando verdure, fiori, ortaggi ed erbe aromatiche accuratamente disposti per comporre un decoro floreale e paesaggi bucolici: dei semplici pomodorini potranno diventare petali di un fiore, rametti di prezzemolo e rucola cespugli rigogliosi, aghi di rosmarino un verde prato, ecc.

Gli ingredienti che occorrono sono semplicemente un rotolo di pasta sfoglia pronta e tutte le verdure che vogliamo: salvia, rosmarino, timo e origano fresco con fiore, basilico, prezzemolo, erba cipollina, pomodorini rossi e gialli, peperoni verdi, rossi e gialli, cipolla bianca e rossa, pisellini, carota, fagiolini, zucchina, rucola, fiori di zucca e di melone, olive nere e verdi, capperi, funghi sott’olio. Ovviamente i colori degli ortaggi con la cottura cambieranno, ma questi giardini saranno comunque strepitosi. Un piatto semplice, sano, buono e bellissimo, un’idea semplice e veloce, per un risultato d’effetto!

Sfogliata garden

Ingredienti

un rotolo di pasta sfoglia rettangolare tradizionale, integrale o priva di glutine

per la decorazione, a piacere:

erbe aromatiche

ortaggi e verdure

fiori edibili

verdure sott’olio

inoltre:

olio extravergine d’oliva

sale, pepe ed origano secco

Preparazione

In una teglia srotolate e stendete la pasta sfoglia. Ed ora dedicatevi alla decorazione della sfogliata garden, in base alla vostra fantasia ed alle verdure ed erbe aromatiche che deciderete di utilizzare per renderla oltre che bella e decorata, anche veramente appetitosa.

Potete copiare la nostra idea, o cercare foto nel web per farne tantissime versioni diverse.

Cospargete infine la sfogliata con sale, un filo d’olio, pepe ed origano, e cuocete in forno già caldo a 180°C per 20 minuti, finché sarà ben dorata in superficie, e croccante.

Servite la sfogliata garden, calda o a temperatura ambiente, per accompagnare salumi e formaggi. Continua a leggere i nostri Antipasti

