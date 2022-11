Sfogliatelle ricce furbissime con salsicce e friarielli, super veloci con la pasta sfoglia già pronta.

Le sfogliatelle ricce salsicce friarielli, sono una variante salate delle classiche sfogliatelle ricce, ovviamente ho usato come ripieno un abbinamento classico napoletano, ma nulla vieta di poter usare per il ripieno degli ingredienti a vostro piacimento. Ho usato un rotolo di pasta sfoglia, già pronto, rettangolare, in modo da velocizzare al massimo i tempi.

Una ricetta sfiziosa da poter preparare per arricchire un buffet, per un aperitivo singolo, o anche da servire come antipasto. Se realizzate delle sfogliate ricci più grandi, potete servirle anche come piatto unico. Di seguito vi sì descrivo la mia ricetta, seguitela e sicuramente non vi pentirete.

Sfogliatelle ricce, Ingredienti:

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare

1 salsiccia

2 fasci di friarielli

1 spicchio d’aglio

1 peperoncino piccante

Olio

Procedimento:

Per preparare le sfogliatelle ricce salsicce e friarielli, stendete il rotolo di pasta sfoglia, dividetelo in tre rettangoli uguali,

spennellate il primo con il burro fuso, e posizionate sopra il secondo,

ripetete la stessa operazione. Spennellate con il burro fuso anche il terzo rettangolo, e arrotolate la pasta sfoglia dal lato più corto.

Avvolgete nella carta forno, e fate riposare in frigo per almeno due ore.

Nel frattempo dedicatevi a pulire e lavare bene i friarielli.

Mettete un paio di giri d’olio evo nella padella, unite lo spicchio d’aglio ed il peperoncino, fate rosolare per un minuto, eliminateli ed unite i friarielli sgocciolati, fateli cuocere, per circa dieci minuti.

A cottura ultimata, metteteli in un piatto. Nella stessa padella, fate cuocere la salsiccia, privata della pelle e sgranata.

Riprendete la pasta sfoglia dal frigorifero e tagliatelo a fette di un centimetro, usciranno circa quattordici dischi.

Lavorate i singoli dischi con i pollici, in modo da ottenere un incavo, che andrete a farcire con salsicce e friarielli,

richiudete sigillando bene i bordi.

Cuocete in forno preriscaldato a 200° per circa venti minuti. Sfornate e gustate le vostre sfogliatelle rustiche.

