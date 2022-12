sfogliatine-di-mele-in-5-minuti:-facili-e-golose-con-la-pasta-sfoglia-pronta.-cosa-si-mette-sotto-il-frutto,-meglio-della-torta

Avete voglia di preparare al momento qualcosa di dolce per grandi e piccoli? Le sfogliatine di marmellata fanno al caso vostro! Si tratta di dolcetti di pasta sfoglia ripieni di marmellata con aggiunta di mele tagliate a fette. Sono utili per la merenda o la colazione, soprattutto per i più piccoli. La preparazione richiede pochissimi ingredienti e altrettanto poco tempo.

Ingredienti per circa 8 sfogliatine (potete raddoppiarne la dose utilizzando un’altra pasta sfoglia)

1 pasta sfoglia rettangolare

50 g di marmellata (il gusto che più preferite. Ricordate, però, che deve accostarsi alle mele)

2 mele

1 tuorlo

20 g d’ acqua

zucchero a velo

Preparazione

Per prima cosa, sarebbe opportuno preriscaldare il forno a 180°. Stendete poi, il rotolo di pasta sfoglia su un piano e dividetela in 8 rettangoli. Ricoprite di carta da forno il vassoio che deve essere infornato e trasferite con cura ogni rettangolo di pasta sfoglia creando la giusta distanza l’uno dall’altro. Su ognuno di esso, fate dei buchetti con la forchetta e poi aggiungici la marmellata (non sui bordi, solo al centro).

Aggiungete, poi, in superficie anche le fettine di mele sottili. Ci andranno max 3 fettine a triangolo. Dopodiché mettete il resto della marmellata in un pentolino con l’acqua e fate bollire. Una volta bollito tutto, spennellate la cremina ottenuta sulle mele. Sui bordi, invece, spennellate col tuorlo d’uovo.

Infornate, infine, 180° per circa 15- 20 minuti. Quando le sfogliatine saranno cotte, lasciatele freddare un po’ e fate una bella spolverata di zucchero a velo o di cannella. Buona merenda o colazione gustosa!

Vittorio Ferla